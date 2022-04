Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc levou a melhor na 3ª etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo. O monegasco da Ferrari, que largou da pole position, venceu com tranquilidade a prova em Melbourne após ver um abandono do rival Max Verstappen. Sergio Pérez, da Red Bull, terminou o GP da Austrália na segunda posição, seguido de George Russell, da Mercedes.

Questionado após a corrida se acreditava ter sido a vitória mais fácil da carreira até agora, Leclerc respondeu: "É a primeira em que controlamos um pouco a diferença. E honestamente que carro hoje. Quero dizer, claro que fiz um bom trabalho durante todo o fim de semana."

"Mas não foi possível sem o carro e neste fim de semana, especialmente no ritmo de corrida, fomos extremamente fortes."

"Os pneus ficaram ótimos. Da primeira à última volta, mantivemos os pneus extremamente bem. Estou tão feliz."

Apesar de estar liderando a classificação de pilotos com folga, o monegasco da Ferrari acredita ser um pouco 'cedo' para pensar no campeonato.

"Obviamente estamos apenas na terceira corrida. Então é difícil pensar no campeonato. Mas para ser honesto, temos um carro muito forte. Um carro muito confiável também e por enquanto sempre estivemos lá, então espero que continue assim e se continuar, provavelmente teremos chances para o campeonato, o que obviamente me faz sorrir depois dos últimos dois anos que foram difíceis para a equipe e, obviamente, para mim, então é ótimo estar de volta nesta posição."

