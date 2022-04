Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que os problemas de confiabilidade da Red Bull são "inaceitáveis" se a equipe quiser se manter na corrida pelo título da Fórmula 1.

O campeão mundial sofreu seu segundo abandono da temporada no GP da Austrália quando seu carro parou com um problema não especificado na volta 39 em Melbourne.

A finalização sem pontos, aliada a outra não pontuação na etapa de abertura da campanha no GP do Bahrein, deixou o holandês 46 pontos atrás do líder do campeonato Charles Leclerc, após apenas três corridas.

Em entrevista após a corrida, Verstappen disse que não está pensando no campeonato, já que a prioridade era que a Red Bull superasse seus problemas.

"Já estamos a quilômetros de distância, então não quero nem pensar na luta pelo campeonato no momento. Acho mais importante terminar as corridas."

“Hoje foi, em geral, apenas um dia ruim novamente. Sem realmente ter o ritmo, e apenas administrando meus pneus para tentar levá-lo até o fim, porque parecia um P2 bastante fácil de qualquer maneira."

“Eu sabia que não poderia lutar contra Charles, então não havia sentido em tentar pressioná-lo. Mas sim, nem terminamos a corrida. É muito frustrante e inaceitável.”

Embora a causa de seu abandono não seja conhecida, Verstappen disse que temia não chegar ao fim da prova quando os mecânicos da Red Bull foram vistos trabalhando em seu RB18 no grid.

"Eu sabia que havia um problema. Então, sempre seria um ponto de interrogação terminar a corrida. Quero dizer, esse tipo de coisa, se você quer lutar pelo título, não pode acontecer", disse Verstappen.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que aceita totalmente a decepção de Verstappen com a situação, mas afirmou que a prioridade era entender exatamente o que deu errado.

“É totalmente compreensível a frustração dele. Foi um resultado muito, muito decepcionante não terminar a corrida", disse o dirigente.

“Ainda não sabemos qual é o problema, mas não acho que seja realmente relacionado ao motor. Acho que pode ser um problema de combustível, mas precisamos recuperar o carro, precisamos ver o que exatamente aconteceu."

Q4: Leclerc é pole após batidas de Alonso, Stroll e Latifi; veja debate da classificação

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: