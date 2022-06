Carregar reprodutor de áudio

Depois do sucesso das duas temporadas do TCR South America, com etapas tendo sido realizadas no Brasil, Uruguai e Argentina, passando pelos principais palcos do automobilismo do continente, a plataforma TCR terá o Brasil como o próximo destino no plano de expansão do modelo.

Em sua temporada de estreia, em 2023, o TCR Brasil terá seis etapas, sendo cinco delas nas principais pistas brasileiras e um evento fora do país. No próximo ano, a ideia é que o conceito TCR conte com 13 rodadas na América do Sul, conciliando o campeonato sul-americano e o brasileiro.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o promotor do TCR no Brasil Maurício Slaviero analisou a passagem da principal categoria a nível sul-americano pelo país em 2022 e revelou quais são os planos da competição brasileira. Slaviero espera ter uma definição de calendário entre os meses de agosto e setembro para realizar um "anúncio prévio".

"Acho que esse ano a gente teve uma evolução gigante no campeonato. Não só com relação ao número de inscritos, mas [com relação] à qualidade da disputa e aumento do número de montadoras com a chegada efetiva da Peugeot e da Cupra. Então acho que toda a análise é absolutamente positiva e o campeonato está como a gente imaginava e com um crescimento muito grande", disse o promotor.

"Os planos da TCR Brasil estão muito bem encaminhados. A gente já tem um formato muito definido de como serão os três campeonatos. A TCR Brasil terá no ano que vem 6 etapas, isso já está definido e acertado. Uma das etapas será fora do Brasil e as outras 5 aqui no Brasil. Essa etapa fora obviamente será junto com a TCR South America e as demais provas aqui: algumas serão junto com a TCR South America e outras sozinha. A gente espera ter uma definição de calendário entre os meses de agosto e setembro para fazer pelo menos um anúncio prévio."

Com o sucesso do conceito TCR, várias montadoras tiveram seus carros homologados para participação do campeonato. A última a entrar na lista é a Toyota, com o Corolla TCR, que fará sua estreia na categoria sul-americana ainda esse ano na Argentina.

Já em 2023, a marca "deve vir com no mínimo 6 carros" para competir tanto na TCR South America quanto na TCR Brasil.

Quando questionado se haveria surgimento de mais equipes na categoria, Slaviero respondeu: "Existem sim várias equipes interessadas em entrar no campeonato. A gente tem, inclusive, no TCR South America uma limitação de 26 vagas apenas. Nós já temos hoje 19 competindo regularmente, 21 carros disponíveis e com a chegada da Toyota esse número até passaria de 27. Então estamos administrando a situação e vendo como faremos porque realmente o limite que nós temos no TCR South America é de 26 carros."

"A gente já tem confirmada obviamente a chegada da Toyota, que estreia esse ano ainda em alguma das etapas da Argentina. Ela [Toyota] já estreia esse ano, pelo menos com 1 ou 2 carros. E no ano que vem ela vai estar no TCR South America e TCR Brasil com 6 carros no mínimo. Isso já está confirmado. É realmente um ganho muito grande para a categoria."

"Existem equipes tanto da Argentina, Uruguai quanto do Brasil muito interessadas em participar do campeonato no ano que vem."

O antigo CEO da Stock Car também comentou que a ideia para 2023 é que haja 13 eventos da TCR na América do Sul e explicou como a categoria planeja conciliar os campeonatos.

"Com relação a conciliação dos campeonatos, a nossa ideia é ter no ano que vem 13 eventos do ano da TCR na América do Sul, onde a gente vai ter oito etapas do TCR South America, todas elas com corridas sprint. Nós vamos ter um campeonato novo sul-americano Endurance no ano que vem, que vai ter quatro provas, duas delas na Argentina, uma no Uruguai, uma no Brasil, que vai ser separada do TCR South America com as corridas sprint. Então aí já temos 12 etapas. E nós vamos ter um campeonato brasileiro com 6 etapas como já falei. Desse campeonato brasileiro, a gente vai ter uma etapa fora do Brasil, quatro etapas no Brasil com o TCR South America e uma etapa onde o TCR Brasil vai correr sozinho. Então esse é o formato que a gente vai ter aí a partir do ano que vem."

Recentemente, o presidente do Grupo WSC, Marcello Lotti, revelou que a era híbrida se aproxima do TCR e apresentou o novo logotipo 'HTCR'. Através da sua conta oficial no Twitter, Lotti anunciou que os "primeiros passos" foram dados para o início de uma nova era híbrida na categoria em direção ao automobilismo eco-sustentável.

Quando questionado sobre a nova categoria, Slaviero explicou que o que se espera é que o sistema deva ser instalado nos carros do TCR na América do Sul até 2024, uma vez que sessões de testes já estão sendo realizados de forma bastante avançada na Europa.

"A plataforma do TCR agora tem as três categorias diferentes. O TCR normal, a combustão, o ETCR, que é o campeonato que eu desenvolvo junto com a WSC desde o início, em 2017, e agora, no ano que vem, a gente passa a ter o TCR híbrido, que vai ser o HTCR", disse Slaviero.

"A gente tá trabalhando muito para trazer essa tecnologia aqui para a América do Sul. E se não vier já no ano que vem, em 2024 é certo que a gente vai ter o TCR híbrido aqui, se não na América do Sul inteira, pelo menos no Brasil."

"A evolução tá muito grande, os testes já estão muito avançados na Europa, o sistema já está aprovado, e as montadoras vão começar a fazer a venda desses kits para os campeonatos interessados a partir agora do mês de agosto. Então a gente está realmente muito empolgado e trabalhando forte para que a gente tenha essa tecnologia no Brasil se não for no ano que vem, no máximo em 2024", concluiu.

F1 2022: Verstappen DÁ TROCO em Pérez, Ferrari DEFINHA e Mercedes faz POLÊMICA com porpoising; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: