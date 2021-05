A Ferrari volta a largar na primeira posição em um GP de Fórmula 1 depois de um ano e sete meses. Apesar da batida nos segundos finais, que encerrou a classificação, Charles Leclerc foi o mais rápido e garantiu a pole position para o GP de Mônaco, saindo na frente em casa.

Leclerc mostrou força desde o início do fim de semana, liderando o TL2 na quinta. Na classificação deste sábado, sempre esteve na disputa pela pole com Max Verstappen e Carlos Sainz. Na primeira saída do Q3, cravou 01min10s346, suficiente para garantir a primeira posição pela primeira vez desde o GP do México de 2019, quando herdou a pole de Verstappen após a punição ao holandês.

Mas, em vez de festa, o final da classificação foi de preocupação para Leclerc, que perdeu o controle de sua Ferrari, indo parar no muro na região da piscina. Nas entrevistas após o fim da sessão, piloto falou sobre a mistura de sensações do momento.

"A sensação não é a mesma. Mas, ao mesmo tempo, estou incrivelmente feliz com minha primeira volta rápida. A primeira curva foi bem complicada. Não fiz uma boa primeira curva, mas eu acertei em cheio os segundo e terceiro setores".

"Estou muito, muito feliz por fazer a pole. Obviamente, foi muito difícil de manter a cabeça no lugar após o Q2. Eu sentia que a emoção estava a tona no carro, mas disse a mim mesmo que era a hora de juntar tudo e consegui fazer isso".

"Estou muito, incrivelmente feliz. Mas é amanhã que vale pontos. Mas devo dizer que é uma surpresa para todos que estamos com pole e quarto lugar para a corrida amanhã".

Sobre chances de vitória, Leclerc foi comedido: "Sempre tive muito azar aqui, então vamos esperar para ver".

O monegasco terminou a entrevista dizendo que está preocupado com sua caixa de câmbio. Caso o componente tenha se quebrado e a Ferrari precise trocar a peça, ele pode ser punido.

F1 AO VIVO: Assista ao DEBATE sobre tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO, em Monte Carlo | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.