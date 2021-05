A Fórmula 1 definiu neste sábado o grid de largada para o GP de Mônaco, quinta etapa da temporada 2021. E em uma sessão muito movimentada, com diversos pilotos e equipes entregando voltas rápidas para lutar pela pole position, a tão cobiçada primeira posição, fundamental para um bom resultado no principado, ficou com Charles Leclerc, mesmo com a batida no muro nos segundos finais.

Em um Q3 feito sob a ameaça de chuva, com as nuvens se aproximando rapidamente do circuito, completaram o top 10: Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Pérez e Giovinazzi.

No TL3, tivemos uma sessão movimentada com Charles Leclerc, Carlos Sainz e Max Verstappen se revezando na ponta mas, no final, quem levou a melhor foi o holandês da Red Bull, marcando 01min11s294, o melhor tempo do final de semana até então.

Por outro lado, a classificação já contou com uma baixa por conta do TL3: a batida de Mick Schumacher no minuto final da sessão causou danos ao chassi de seu carro e, logo após o fim do treino, a Haas já confirmou que ele não participaria da definição do grid.

Q1

Praticamente todo o grid foi à pista assim que a regressiva de 18 minutos foi iniciada. 01min14s785 foi o primeiro tempo registrado, por Yuki Tsunoda e, assim como nas sessões anteriores, os tempos rapidamente foram baixando.

Com uma previsão de 30% de chuva para a classificação, ninguém perdeu tempo, buscando registrar voltas boas de cara. Após a primeira rodada de tempos, com nove minutos para o fim, Sainz ocupava a ponta, com 01min11s341, seguido de Verstappen, Leclerc, Bottas, Stroll, Norris e Hamilton em sétimo.

No final, foi Valtteri Bottas quem terminou o Q1 na frente, com 01min10s938, sendo o único a marcar um tempo abaixo de 01min11s. Em segundo, a 0s175, Leclerc, seguido de Verstappen, a 0s. Completaram o top 10 Norris, Sainz, Gasly, Hamilton, Pérez, Giovinazzi e Ocon.

Foram eliminados, ocupando as posições de 16º a 19º: Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin. Sem participar da classificação, Mick Schumacher já estava garantido na 20ª e última posição.

Q2

Todo mundo foi à pista assim que a regressiva de 15 minutos foi iniciada, mas apenas na marca de 10 minutos para o fim que começamos a ver as voltas rápidas. Após uma primeira rodada, Sainz ocupava a ponta com 01min10s806, superando o tempo de Bottas no Q1. Ele abria 0s225 para Norris e 0s231 para Leclerc, com Verstappen, Hamilton e Bottas na sequência.

Logo em seguida, na metade do Q2, Verstappen desbancou Sainz com 01min10s650, 0s156 mais rápido que o espanhol da Ferrari.

Nos segundos finais, Leclerc entregou a melhor volta da sessão: 01min10s597, superando Verstappen por apenas 0s053 e Bottas por 0s0s98. Completaram os classificados para o Q3: Sainz, Pérez, Norris, Hamilton, Gasly, Vettel e Giovinazzi.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º respectivamente: Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kimi Raikkonen e George Russell.

Q3

Com menos carros na pista, o tráfego não foi um problema na primeira rodada de voltas. Leclerc ocupava a ponta, com 01min10s346, 0s230 a frente de Verstappen e Bottas logo atrás, a 0s255. Sainz vinha em quarto, a 0s265 e Hamilton, sem conseguir bater de frente com os demais ponteiros, ocupava a sétima posição, a 0s749 do tempo do monegasco.

No final, a pole position ficou com Charles Leclerc, porque o monegasco bateu no muro no S da piscina, causando uma bandeira vermelha mas a apenas 20 segundos do fim. Max Verstappen sai em segundo, com Bottas em terceiro. Completaram o top 10: Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Pérez e Giovinazzi.

A Fórmula 1 volta às ruas do principado de Mônaco neste domingo, para a quinta etapa da temporada 2021. A largada está marcada para 10h, com transmissão da Band. E já deixe anotado aí: assim que acabar o GP, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar mais uma edição do Pódio ao vivo, com uma análise completa da prova. Não perca!

