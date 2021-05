F1: Bottas "decepcionado" com bandeira vermelha na classificação

Valtteri Bottas marcou o terceiro melhor tempo na classificação do GP de Mônaco de Fórmula 1, disputada neste sábado (22), atrás de Charles Leclerc e Max Verstappen e à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que larga da sétima colocação.

O finlandês larga da segunda fila e não conseguiu melhorar seu tempo devido ao acidente do pole Leclerc. O monegasco escapou no S da piscina e causou uma bandeira vermelha que encerrou a sessão.

"É decepcionante não ter conseguido minha última volta pela bandeira vermelha, mas às vezes é assim. Eu deixei tudo para a última tentativa. A primeira não foi muito boa, na segunda eu estava realmente me sentindo bem, então estou arrasado", disse Bottas.

Apesar dos tempos dos treinos livres e classificação indicarem um fim de semana difícil para a Mercedes, o piloto confia em um bom resultado amanhã: "Acho que fizemos um bom progresso com o carro e definitivamente estamos felizes com isso na qualificação. Poderíamos ter tentado a pole na última volta. Faremos tudo que pudermos na corrida amanhã. É Mônaco, tudo pode acontecer."

F1 AO VIVO: Ferrari quebra jejum e larga em pole polêmica, Hamilton é apenas o 7º no GP de MÔNACO | Q4

