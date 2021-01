Após as modificações no calendário anunciadas nesta semana pela Fórmula 1, que incluem os adiamentos dos GPs da Austrália e da China, ainda resta uma vaga em aberto para 2021, da terceira etapa, que seria, originalmente do Vietnã. Portimão é a favorita para ocupar o espaço, mesmo com o lockdown decretado pelo governo português, que não deve afetar o anúncio.

O anúncio do lockdown foi feito na última quarta-feira (13) pelo Primeiro-Ministro Antônio Costa. Segundo o político português, todos os cidadãos terão, ao longo do próximo mês, o "dever de recolhimento obrigatório", além do fechamento do comércio não-essencial.

No dia do anúncio, Portugal teve seu pior dia desde o início da pandemia, registrando um recorde de novos casos (10.556) e de mortes (156). No total, já são mais de 500 mil casos positivos e oito mil mortos pela Covid-19.

A situação do país ficou ainda mais complicada, já que o país passou a ser afetado pela cepa brasileira do vírus, que levou o governo britânico a proibir a entrada de pessoas vindas de Portugal além da América do Sul, já que o país ibérico é ponte de diversas viagens vindas do Brasil.

A situação que Portugal enfrenta levantou dúvidas sobre a possibilidade da F1 confirmar a realização do GP de Portugal em 02 de maio em Portimão, sendo a terceira etapa da temporada 2021, após Bahrein e Emilia Romagna. Mas, segundo reportagem do site GPFans, o lockdown e a crise que o passa não afetarão o andamento do evento.

O lockdown decretado pelo governo português já mexeu com outro evento do esporte a motor: as finais do Rotax Max Challenge de Kart, que deveria acontecer em Portimão entre 23 e 30 de janeiro, foram canceladas.

Porém, mesmo com os diretores do circuito sentindo que o momento não seria ideal para confirmar a realização da prova em maio, a confirmação deve sair ainda no final de janeiro.

Com isso, Portugal voltaria a integrar o calendário da F1 pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a volta do GP quebrou uma espera de 24 anos pela volta da principal categoria do automobilismo mundial ao país ibérico. A volta, junto com a estreia de Portimão, foi muito elogiada por pilotos e fãs, que torcem pela confirmação do evento no calendário de 2021.

