A dupla da McLaren na Fórmula 1 entre 2019 e 2020, Lando Norris e Carlos Sainz, era uma das favoritas dos fãs do esporte, devido ao alto nível de competitividade entre ambos dentro das pistas e uma boa amizade do lado de fora. E para Norris, seu relacionamento com o espanhol representava a "combinação perfeita" de rivalidade e amizade, o que ajudou a McLaren a evoluir.

Norris fez sua estreia na F1 em 2019 ao lado de Sainz na McLaren formando uma nova dupla na equipe britânica com as saídas de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne. Os pilotos ajudaram a marca a terminar em quarto no Mundial de Construtores.

Em 2020, ambos os pilotos subiram ao pódio e ajudaram a McLaren a alcançar o terceiro lugar entre os construtores, marcando o ano final muito bem sucedido para a dupla antes do espanhol fazer sua mudança para a Ferrari em 2021.

Sainz será substituído na McLaren por Daniel Ricciardo, que também é conhecido por ter um bom relacionamento com Norris, o que pode criar mais uma parceria de dois pilotos mais de boa, que prezam por um bom clima interno.

Mas Norris sente que era impossível erradicar toda a tensão que existe naturalmente com relação a um companheiro de equipe, já que um tenta bater o outro dentro da garagem.

"Sempre existe tensão entre companheiros de equipe. Mesmo se alguém disser que não existe, existe", disse Norris ao Motorsport.com.

"Talvez, algumas vezes, você tenta esconder um pouco. Mesmo entre eu e Carlos. Apesar de na maioria do tempo parecermos felizes e tudo parecer bem, ainda haviam alguns momentos em que nos odiávamos!".

"Você não quer perder para o companheiro de equipe, você não quer ficar mal em comparação com ele. O último cara que você quer perder é o seu companheiro de equipe. Mesmo quando você coloca um sorriso do rosto, por dentro, o negócio é mais profundo e você odeia a outra pessoa porque ela é mais rápida ou está fazendo algo que você tem dificuldade, ou simplesmente não consegue acompanhar o ritmo".

Norris e Sainz tiveram resultados muito próximos na disputa interna de posição de largada ao longo dos dois anos, com o britânico vencendo por 11 a 10 em 2019 e 9 a 8 em 2020. Por outro lado, Sainz terminou a frente no Mundial de Pilotos em ambos os anos, fazendo nove pontos a mais que o companheiro em 2020. O equilíbrio entre eles foi fundamental para que a McLaren batesse a Racing Point e a Renault no campeonato de construtores.

O britânico explicou como que a vontade de vencer o outro ajudou ele e Sainz a elevar a performance da McLaren, criando a parceria ideal.

"Nunca falei com Carlos [antes dele chegar à McLaren]. Não o conhecia, não sabia como ele era. Acabamos sendo bons amigos fora da pista, mas também duros competidores dentro das pistas e bons companheiros de equipe".

"Queríamos que a equipe evoluísse. Queríamos vencer corridas e trabalhamos em harmonia, mas também éramos muito competitivos. Trabalhamos muito bem nesses dois sentidos, como companheiros de equipe e como competidores. Acredito que a equipe tinha uma combinação perfeita".

