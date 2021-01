O campeonato de 2021 da Fórmula 1 nem começou e o calendário começa a se modificar, ainda por consequências da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira (11) foi confirmado que Ímola voltará à maior categoria do automobilismo mundial, com corrida a ser realizada no dia 18 de abril, além de diversas outras modificações que incluem uma mudança de data para o GP do Brasil

O GP da Emilia Romagna será realizado pelo segundo ano consecutivo, sendo que, desta vez, na primeira metade da temporada, diferente de 2020, quando foi realizado no mês de novembro, iniciando a reta final do campeonato.

Além disso, a F1 confirmou que o GP da Austrália foi transferido para novembro, logo após o GP do Brasil, em 21 de novembro. Com isso, o Bahrein passa a ser a abertura oficial da temporada 2021, em 28 de março.

Para comportar a chegada da Austrália em novembro, três GPs passaram por mudanças em suas datas, incluindo o Brasil, que passa a ser uma semana mais cedo: em vez de 14 de novembro, 07 de novembro. A estreante Arábia Saudita, que seria em 28 de novembro, passa a ocupar a data que seria originalmente de Abu Dhabi, 05 de dezembro, enquanto a prova nos Emirados, que fecha 2021, foi jogada para uma semana mais tarde, 12 de dezembro.

Nesta nova versão do calendário ainda, a China não aparece mais com uma data oficial, com a categoria comunicando que as discussões com a organização local seguem em aberto. Já a vaga que seria originalmente do Vietnã, em 25 de abril, segue no cronograma, mas agora uma semana depois, em 02 de maio

No calendário divulgado ainda em 2020, o GP da China estava marcado para 11 de abril, mas, com a organização do evento preocupada com a situação da pandemia do novo coronavírus, já era previsto a transferência da corrida para o segundo semestre.

Outro local que esteve no campeonato de 2020 e que ganha força nos bastidores é Portimão. O circuito português, assim como vinha Ímola, é tratado como plano B para compor a parte europeia do calendário deste ano.

A confirmação do adiamento do GP da Austrália já era esperado também, com o governo local adotou medidas restritivas à chegada de voos internacionais, o que representa um desafio logístico e financeiro impossível de ser superado.

Mas, em meio a uma série de problemas que a F1 deve enfrentar com seu calendário de 2021, o anúncio de Ímola não foi a única confirmação da semana. Na segunda (11), o Circuito de Barcelona confirmou a realização do GP da Espanha, prova que seguia com um asterisco devido à falta de contrato entre a organização e a categoria.

As mudanças no calendário ainda impactam a Fórmula 2. As duas últimas etapas da temporada 2021, em Jeddah e Abu Dhabi, acompanham as mudanças de datas da Fórmula 1, passando a ser uma semana mais tarde. Já a Fórmula 3 não terá modificações em seu cronograma, já que sua temporada começa no GP da Espanha e termina nos Estados Unidos.

Confira como ficou o calendário da F1 2021 até o momento

Etapa Local Data 1 GP do Bahrein (Sakhir) 28 de março 2 GP da Emilia Romagna (Ímola) 18 de abril 3 A confirmar 02 de maio 4 GP da Espanha (Barcelona) 9 de maio 5 GP de Mônaco (Mônaco) 23 de maio 6 GP do Azerbaijão (Baku) 6 de junho 7 GP do Canadá (Montreal) 13 de junho 8 GP da França (Paul Ricard) 27 de junho 9 GP da Áustria (Red Bull Ring) 4 de julho 10 GP da Grã-Bretanha (Silverstone) 18 de julho 11 GP da Hungria (Hungaroring) 1º de agosto 12 GP da Bélgica (Spa Francorchamps) 29 de agosto 13 GP da Holanda (Zandvoort) 5 de setembro 14 GP da Itália (Monza) 12 de setembro 15 GP de Rússia (Sochi) 26 de setembro 16 GP da Singapura (Marina Bay) 3 de outubro 17 GP do Japão (Suzuka) 10 de outubro 18 GP dos EUA (Circuito das Américas) 24 de outubro 19 GP do México (Hermanos Rodriguez) 31 de outubro 20 GP do Brasil (Interlagos) 07 de novembro 21 GP da Austrália (Melbourne) 21 de novembro 22 GP da Arábia Saudita (Jeddah) 05 de dezembro 23 GP de Abu Dhabi (Abu Dhabi) 12 de dezembro

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Entenda como HAMILTON, RUSSELL e RAIKKONEN são os mais ameaçados com SUSPENSÃO em GPs de 2021

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?