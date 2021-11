O chefão da Red Bull, Helmut Marko, deixou clara sua insatisfação com a FIA pela punição de cinco posições no grid de largada do GP do Catar de Fórmula 1 a Max Verstappen, criticando a "incompetência" da Federação.

Verstappen passa a largar da sétima posição após terminar em segundo na classificação do sábado por não desacelerar o suficiente em uma zona de bandeira amarela dupla, acionada após a batida de Pierre Gasly nos minutos finais do Q3. O francês bateu com sua AlphaTauri no último setor e acabou ficando parado com o carro na reta principal.

O holandês foi convocado ontem para comparecer perante os comissários para uma reunião que foi realizada neste domingo. Após algumas horas de deliberação, foi divulgada a penalização.

A Red Bull tentou argumentar que a FIA havia causado uma confusão no sistema eletrônico de alertas, o que de fato aconteceu, fazendo com que os comissários "simpatizassem" com o caso.

Mas no documento eles trouxeram artigos do regulamento desportivo que determinam que as bandeiras usadas pelos fiscais na pista têm o mesmo peso dos alertas eletrônicos e que, com Verstappen sendo o único responsável pelo modo de guiar o carro, segundo as regras, ele tinha também a obrigação de ver as bandeiras e tirar o pé.

Em entrevista à DAZN antes da corrida, um nada feliz Marko não poupou críticas à FIA.

"É ridícula. Vocês sabem que a FIA não conseguem organizar um sistema de alertas correto e eles tentam esconder sua incompetência jogando a culpa nos ombros dos pilotos. Inacreditável".

A FIA tem sido alvo de diversas críticas ao longo do ano por inconsistência nas decisões dos comissários e ações tomadas como o fiasco do GP da Bélgica.

Com isso, Lewis Hamilton, que mantém a pole, terá a chance de reduzir ainda mais a diferença de 14 pontos que Verstappen tem no Mundial de Pilotos.

F1 AO VIVO: A briga de MERCEDES vs RED BULL na CLASSIFICAÇÃO para o GP do CATAR; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music