O diretor de corridas da Fórmula 1 e delegado de segurança, Michael Masi, segue confiante de que Spa-Francorchamps é seguro, mesmo após um grande acidente nas 24 horas do último fim de semana. Jack Aitken e Davide Rigon foram hospitalizados após uma colisão com vários carros na Raidillon, seção de alta velocidade no topo da colina após a Eau Rouge.

O piloto reserva da Williams foi o mais gravemente ferido entre os dois: sofreu fraturas na clavícula e em uma vértebra. Ele terá permissão para retornar ao Reino Unido na quinta-feira para continuar sua recuperação.

O incidente envolveu uma batida em alta velocidade e, portanto, teve alguma semelhança com o caso na Fórmula 2 de 2019, no mesmo local, que tirou a vida de Anthoine Hubert e deixou Juan Manuel Correa com ferimentos graves.

Como esperado, reacendeu o debate sobre a segurança naquela parte do local do GP da Bélgica, onde os pilotos que se aproximam muitas vezes têm pouco tempo para reagir se outro carro rebater de uma barreira.

Pouco depois do acidente do último fim de semana, o reserva da Alfa Romeo Callum Ilott, que estava competindo no evento de 24 horas, sugeriu no Twitter que mudanças deveriam ser feitas.

"O principal é que todos estejam fora de seus carros", escreveu o britânico. "Davide Rigon e Jack Aitken serão examinados no hospital e espero que tudo corra bem. Também gostaria de dizer que precisa haver uma modificada neste lugar e estou muito surpreso que nada tenha mudado ainda"

#114 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo: Arthur Rougier, Konsta Lappalainen, Jack Aitken Photo by: SRO

Em outubro do ano passado, a administração do circuito anunciou um programa de atualização de € 80 milhões (cerca de R$ 582,5 milhões), com brita adicional ou estendida em várias curvas, incluindo a Raidillon, em parte para satisfazer os requisitos para corridas de motos.

Questionado sobre os comentários de Ilott pelo Motorsport.com, Masi afirmou que Spa é totalmente licenciado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Algumas obras foram realizadas em várias áreas", afirmou. “O circuito possui Grau 1 [exigido para uso na F1]. Existem algumas mudanças e melhorias que ocorrem temporada após temporada, mas acho que, do jeito que está, é seguro."

"Nenhum de nós gosta de ver grandes incidentes e estou feliz que os pilotos estejam relativamente bem. Eu vi alguns relatos da mídia hoje e eles estão bem e saudáveis, o que é a parte importante. Eles têm uma recuperação pela frente, mas esse é o aspecto geral."

