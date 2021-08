Em meio às expectativas sobre o retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1, muitos alertavam seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, sobre os problemas em potencial que o bicampeão poderia causar. Mas o francês disse que todos os alertas que recebeu se provaram completamente errados.

Alonso voltou à F1 neste ano com a Alpine, após sua saída da McLaren no fim de 2018. Ao longo de sua carreira, sempre recebeu uma reputação de ser implacável com os companheiros.

Para Ocon, a perspectiva de correr ao lado do bicampeão era de que teria um desafio gigante na pista, e estava bem ciente de que talvez não seria alguém tão fácil de lidar fora dela também.

Mas ele disse que preocupações que eram repassadas a ele por várias pessoas, sobre os problemas em potencial de se ter Alonso como companheiro de equipe, se mostraram muito erradas. Segundo Ocon, os dois se dão muito bem.

"Ouvia várias coisas de diferentes pessoas, que me alertavam e me diziam oque ouviam por fora", disse Ocon ao Motorsport.com. "Mas preciso dizer: nada disso aconteceu. Dentro da equipe, a atmosfera é ótima e estamos trabalhando muito bem juntos, dividindo as informações necessárias".

"Ok, não estamos lutando pelo título, o que poderia mudar as coisas. Mas até agora não tivemos nenhum desses problemas. Fico feliz em trabalhar com Fernando. Temos um bom relacionamento".

Após o triunfo de Ocon no GP da Hungria, Alonso ficou no parque fechado para comemorar a vitória com o companheiro de equipe. E o francês destacou o papel fundamental que o bicampeão teve em seu feito, segurando Lewis Hamilton por várias voltas.

Falando após a corrida, Ocon disse: "Preciso dar um obrigado especial a Fernando, que lutou como um leão na corrida, porque ele provavelmente contribuiu na criação dessa vantagem, nos dando um respiro".

"Disse para vários veículos de imprensa, recebi vários comentários negativos sobre Fernando antes de sua chegada e, digo a vocês, formamos uma grande dupla. Estamos levando a equipe a uma mesma direção".

"Com sorte, essa é a primeira vitória de muitas para nós e espero que possamos dividir um pódio logo".

