Carregar reprodutor de áudio

Pato O'Ward e Álex Palou irão guiar o carro da Fórmula 1 2021 da McLaren no final desta semana no Red Bull Ring, na Áustria. A equipe não divulgou precisamente o dia do teste, que faz parte de um programa de testagem do carro antigo com os dois pilotos que atualmente estão na IndyCar.

Os dois pilotos seguem no programa de testes da equipe baseada em Woking, com a intenção de particpar de algum treino livre e também do teste de novatos em Abu Dhabi, após o término da temporada. Vale destacar que a McLaren ainda não cedeu nenhuma vaga, das duas obrigatórias, nas sessões de treinos livres nessa temporada, faltando cinco corridas para o fim.

A expectativa é que Pato O'Ward possa ter uma chance de pilotar o carro atual da McLaren no GP da Cidade do México, no país de origem do piloto. Já Álex Palou já não terá a mesma oportunidade de fazer um treino livre no GP da Espanha, ou seja, no país que nasceu, por conta do programa IndyCar com Chip Ganassi, que é prioridade.

O espanhol pode fazer assumir o volante da McLaren durante um treino livre no GP dos Estados Unidos ou até mesmo no GP do Brasil.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music