O TELEMETRIA, programa com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve no comando dos motores da Renault por quase duas décadas, é o programa que abre as lives da semana da Fórmula 1.

A pauta da vez é o GP do Japão, 18ª etapa da temporada de 2022 e que deve confirmar o bicampeonato de Max Verstappen.

O programa é apresentado por Erick Gabriel e tem a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

