Em março, a Fórmula 1 quase conseguiu iniciar a temporada de 2020 com o GP da Austrália, que acabou sendo cancelado de última hora devido a um caso positivo de Covid-19 no paddock. Depois disso, foram três meses de paralisação devido à pandemia e, agora, as atividades começam a ser retomadas, nas fábricas e nas pistas.

Após a reabertura das fábricas das equipes ao longo das últimas duas semanas, a Mercedes foi a primeira equipe a colocar novamente um carro na pista. A equipe alemã iniciou nesta terça-feira um teste de dois dias no circuito de Silverstone, que receberá duas etapas da temporada 2020, o GP da Grã-Bretanha e o GP dos 70 anos.

Correndo com o W09, carro de 2018, o objetivo principal da equipe não é testar componentes do modelo de 2020, mas sim treinar com os mecânicos e funcionários os novos protocolos de segurança sanitária que serão implementados durante a temporada.

O regulamento atual da F1 não permite testes privados durante a temporada com os carros atuais, mas libera os modelos de dois anos atrás para adquirir quilometragem.

Nesta terça-feira é a vez de Valtteri Bottas ir à pista e a Mercedes divulgou em suas redes sociais um vídeo da primeira vez que o carro foi à pista hoje, com a legenda "foram longos três meses... mas finalmente estamos de volta às pistas!".

Além do vídeo do W09, a Mercedes também divulgou imagens destacando os procedimentos de segurança que estão em prática já durante os testes, afirmando que "a segurança vem em primeiro lugar" e mostrando como será o "novo normal" do esporte a motor durante esse período da pandemia.

Veja abaixo as fotos divulgadas pela equipe em suas redes sociais:

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 1 / 4 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Mercedes MAG F1 Team team member 2 / 4 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 3 / 4 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 4 / 4 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Na quarta-feira será a vez de Lewis Hamilton ir à pista, também a bordo do W09.

Além da Mercedes, a Ferrari foi a única outra equipe a anunciar que fará um teste antes do GP da Áustria, que será realizado na pista de Fiorano no final de junho, dias antes da viagem para a primeira prova da temporada.

Por outro lado, equipes como Red Bull, Renault e McLaren já confirmaram que não irão à pista antes das primeiras atividades oficiais da temporada, já na Áustria.

Tony Kanaan se emociona ao lembrar como Piquet e Senna mudaram os rumos da sua vida

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: os bastidores da carreira do recordista de provas da F1