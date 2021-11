A manobra defensiva de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton no GP de São Paulo de Fórmula 1 do último domingo segue dando o que falar. E para o colombiano Juan Pablo Montoya, o holandês sabia o que estava fazendo, talvez até com a intenção de 'devolver' o toque que recebeu mais cedo neste ano, em Silverstone.

Com um carro mais rápido, Hamilton tentava ultrapassar Verstappen para assumir a liderança da prova de Interlagos. Com o uso do DRS na reta oposta, o britânico conseguiu passar o rival, que acabou retardando ao máximo a freada para se defender, levando ambos para fora da pista. Apenas algumas voltas depois que Hamilton conseguiu de fato tomar a primeira posição e vencer.

Apesar do incidente ter sido notado pelos comissários, uma investigação foi descartada. Mas após a divulgação da onboard do carro de Verstappen, a Mercedes entrou com um pedido de revisão. A audiência que determina se será necessário abrir uma investigação está marcado para as 11h, horário de Brasília, desta quinta-feira.

Montoya, que correu na F1 nos anos 2000 ao lado de nomes como Michael Schumacher, Mika Hakkinen, David Coulthard, Kimi Raikkonen e mais, questionou as intenções de Verstappen com a manobra e porquê o holandês acabou se livrando de uma possível penalização.

Entrevistado pelo apresentador Will Buxton em seu programa This Week with Will Buxton, produzido e transmitido pelo Motorsport.tv, o ex-piloto da F1 deu a sua visão sobre o polêmico incidente de Interlagos.

"Vou dar uma opinião honesta. Esse é o modo como eu acho que Max olha para isso: se eles baterem, ele sai ganhando. Sabe o que eu quero dizer? Se Lewis não termina na frente, ele fica em uma situação melhor no campeonato. E eu acho que... olhe como Lewis estava ao seu lado e como ele havia passado no ponto de frenagem".

"Não teria como ele fazer a curva freando tão tarde assim. Não acho que ele tinha a intenção de fazer essa curva, sabe? Não tenho nada contra Max. Na verdade gosto muito dele e da Red Bull, eles estão fazendo um ótimo trabalho na luta contra a Mercedes. Mas eles ficaram surpresos com o ritmo da Mercedes".

Após deixar subentendido que Verstappen teria feito a manobra com o objetivo de bater de propósito em Hamilton, Montoya foi questionado sobre isso, deixando clara sua opinião.

"Quando eu fazia isso, ficava em maus lençóis! Max fez a coisa certa ao se defender? Sim. Max fez a coisa certa para defender a situação e a posição. Era uma questão de duelar ou deixá-lo vencer a corrida e, no fim do dia, ele venceu do mesmo jeito".

"Mas ele estava em posição para ir tão longe assim na zona de frenagem? Acho que ele esperava que Lewis fizesse a curva e, no pior cenário Lewis não terminava a corrida enquanto ele sim. Porque Lewis estava por fora e ele tinha muito a perder".

"Acho que foi muito inteligente da parte dele sequer tentar fazer a curva, porque Max estava indo para a batida, como o que aconteceu em... talvez devolver o que aconteceu em Silverstone. [A Curva do Sol] é mais lenta, mas o precedente era similar. Ele perdeu a trajetória".

"Olha como Lewis foi criticado pela batida em Silverstone, em uma curva muito rápida, porque ele havia perdido a linha. Max sequer tentou fazer a curva".

Montoya ainda engrossou o coro de outros pilotos e chefes de equipe sobre as inconsistências apresentadas pelos comissários em 2021 em termos de investigações em punições, questionando porquê o holandês se livrou do caso sem nem uma análise.

"É ok o que Max está fazendo? Essa é a questão. Por que Max está se safando com isso e outros não? Eles estão aplicando as regras de modo igual para todos? Ou Max está sendo tratado de modo diferente porque é mais jovem ou como quiser chamar? Vou colocar outro nome. Se Mazepin tivesse feito isso, ele teria sido penalizado".

