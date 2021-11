F1: FIA fiscalizará limites de pista em cinco curvas no Catar

Devido à natureza do Circuito de Losail, com suas grandes áreas de escape nas curvas de alta, o primeiro GP do Catar de Fórmula 1 da história terá cinco curvas fiscalizadas pela direção de prova da FIA para garantir os limites de pista: 4, 12, 13, 14 e 16.

A curva quatro é uma de 90 graus para a direita, levando à quinta, de perfil similar, onde é esperado que os pilotos testem o limite da curva para abrir a trajetória seguinte.

O trio de curvas 12, 13 e 14 são uma série rápida para a direita que acabam sendo tratadas como uma única, enquanto a 16ª é a última do circuito, também para a direita, onde os pilotos podem acabar explorando os limites da zebra na saída para maximizar a velocidade de reta.

Nas notas do diretor, enviadas par todas as equipes, Michael Masi explicou que cada curva será fortemente fiscalizada, e que três strikes levarão a uma bandeira preta e branca de advertência. Caso existam reincidências para além, o caso será levado aos comissários.

Qualquer volta feita com a violação dos limites de pista nos treinos e classificação serão deletadas e, no caso da curva 16, o tempo da volta seguinte também poderá ser deletado.

Losail International Circuit

As curvas rápidas de Losail devem requerer um ajuste de alto downforce para sua navegação, apesar da longa reta principal de mais de um quilômetro pode complicar isso. Já que essa é a única zona de DRS da prova, é esperado que os pacotes de alto downforce criem uma grande vantagem para quem acionar a asa móvel. A zona de detecção ficará logo antes da curva 16.

Foi apurado que o asfalto de Losail não foi modificado desde a abertura do circuito em 2004, e espera-se uma pista abrasiva, o que pode resultar em altas temperaturas de pneus e desgaste com as curvas de alta.

Enquanto os TLs 1 e 3 serão realizados durante o dia, a classificação e a corrida ocorrerão a noite, colocando uma importância ainda maior no TL2.

