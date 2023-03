Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso tem sido o principal personagem da Fórmula 1 no ano de 2023, sobretudo com o desempenho de sua Aston Martin, conseguindo um pódio logo na primeira corrida do ano, com o terceiro lugar no GP do Bahrein.

Mesmo se mostrando incansável com um carro mais competitivo do que o da Alpine até o ano passado, o espanhol pode dar adeus à F1 em breve. Pelo menos é o que disse sua namorada, a jornalista Andrea Schlager, repórter da Servus TV.

Segundo a austríaca, Alonso estaria considerando que o atual contrato com a Aston Martin seja o seu último na F1.

"Ele atualmente tem um contrato de dois anos e provavelmente será o último", disse Schlager durante uma transmissão na emissora em que trabalha.

Schlager e Alonso se conheceram em 2022 no paddock da F1, começando um namoro logo em seguida. Ela foi uma das primeiras pessoas a parabenizar o piloto após o pódio em Sakhir.

No mesmo programa na Servus TV, ela relatou a rotina de Alonso durante as férias de inverno do espanhol, ressaltando seu ritmo mesmo em período de descanso.

Ela disse: "Todo o inverno consistiu em ginástica, tênis, esqui. Foi impressionante como ele acelerou a todo vapor."

