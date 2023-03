Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso disse estar otimista de que a Aston Martin possa manter seu ritmo impressionante no Bahrein até o fim da temporada de 2023 de Fórmula 1, depois de começar o ano com um “carro básico”.

A Aston Martin surpreendeu o paddock com seu ritmo promissor durante os testes de pré-temporada, o que foi confirmado no GP do Bahrein, quando Alonso conquistou o pódio em sua primeira corrida pela equipe de Silverstone.

A abertura da temporada em Sakhir mostrou que a Aston, que terminou em sétimo no Campeonato de Construtores de 2022, superou a distância entre o meio de grid e os primeiros colocados e que pode desafiar realisticamente a Mercedes pelo terceiro lugar.

Enquanto Alonso estava curioso para ver se a forma de ganhar as manchetes da Aston continuaria na Arábia Saudita e na Austrália, ele disse estar confiante de que sua nova equipe poderia manter o desenvolvimento ao longo do ano porque começou com o que ele chamou de “carro básico” para o Bahrein.

“Claro, precisamos esperar por Jeddah, Austrália, pistas muito diferentes, então estou curioso para ver se podemos manter esta forma em circuitos diferentes”, disse Alonso. “Mas, por outro lado, acho que o carro que temos agora é apenas um carro muito básico que lançamos e começamos a temporada com este conceito completamente novo.

“Acho que há muito mais por vir em termos de desenvolvimento com este projeto, então estou otimista quanto a isso.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, the Aston Martin team celebrate after the race Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Depois de atingir o que o diretor técnico Dan Fallows chamou de alvos aerodinâmicos agressivos durante o inverno, o chefe da equipe, Mike Krack, foi encorajado a que sua equipe pudesse começar a se desenvolver a partir de uma base forte.

“No ano passado conseguimos melhorar ao longo da temporada, mas também vimos como isso é difícil, por causa da intensidade que você tem nas corridas e no limite de custos, você está muito apertado”, disse Krack. “Você precisa começar com uma boa base porque não pode gastar o que tem disponível apenas no desenvolvimento.

“É também por isso que fomos agressivos nas metas que tínhamos para o carro. Obviamente, nem sempre é fácil de conseguir, mas nossa equipe conseguiu grandes coisas lá.

“É muito, muito mais fácil desenvolver a partir desta base do que desenvolver a partir da base que tínhamos no ano passado.”

Ele acrescentou: “Temos nosso plano de desenvolvimento, mas os outros também têm.

“Pode ser que, se você se desenvolver no mesmo ritmo, fique onde está, então vamos ver onde chegamos.”

Colaboraram Oleg Karpov e Adam Cooper

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: