F1 não dará ponto extra por volta mais rápida a partir de 2025

A melhor volta na corrida, se conseguida por um integrante do top 10, é desde 2019 recompensada com um ponto adicional no campeonato da Fórmula 1. Este não será mais o caso a partir da próxima temporada, como anunciou a FIA nesta quinta-feira, após o Conselho Mundial do Automobilismo, realizado em Paris.

Este anúncio da Federação surge poucas semanas após a polémica que cercou o fim do GP de Singapura sobre este assunto. Enquanto Lando Norris tinha garantido o ponto extra, Daniel Ricciardo, então em 18º, voltou aos boxes para calçar pneus macios e assinar a melhor volta. Como o australiano não terminou entre os 10 primeiros, não marcou nenhum ponto adicional, mas privou Norris do tento, com o britânico brigando pelo título mundial com Max Verstappen, piloto da Red Bull, equipe irmã da RB.

A forma como a situação foi tratada pelo clã da marca austríaca, enquanto a incerteza ainda pairava sobre o futuro de Ricciardo, mesmo que esta melhor volta fosse posteriormente apresentada como uma espécie de presente de despedida, ajudou a criar controvérsia em torno de um hipotético pedido da Red Bull Racing para privar o piloto mais perigoso a Verstappen do ponto. Todos os envolvidos, porém, negaram ter agido voluntariamente nesse sentido.

O ponto pela volta mais rápida em uma corrida é um elemento histórico da F1, já que essa regra vigorou durante as primeiras temporadas do campeonato mundial, entre 1950 e 1959. Na época, o ponto era concedido a qualquer piloto que marcasse a volta mais rápida. Após 60 anos de ausência, foi reinstaurado em 2019, com as principais diferenças de que apenas os membros do top 10 poderiam reivindicar este ponto adicional e que os fabricantes também fossem creditados com ele.

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!