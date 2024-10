O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou planos para dobrar a quantidade de tempo de treinos livres reservados para jovens pilotos. A partir de 2025, as equipes de Fórmula 1 terão que entregar a primeira sessão de treinos de sexta-feira a um piloto novato em dois fins de semana por carro, em vez de uma sessão por carro.

A medida vem na esteira dos planos de uma corrida sprint para aspirantes no teste pós-temporada de Abu Dhabi, que foi cancelada para 2024, com a F1 decidida a rever a ideia para 2025.

A corrida de novatos foi concebida como uma oportunidade de dar mais tempo de assento em um carro de F1 atual para jovens pilotos, e a categoria agora chegou a uma solução diferente para expandir o pouco tempo de teste precioso que está disponível para os novos talentos.

Conforme discutido na mais recente Comissão da F1, o conselho concordou com uma série de mudanças e refinamentos nos novos regulamentos técnicos da F1 para 2026.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

De acordo com o resumo da FIA, as regras de chassi "proporcionarão um desempenho mais alto dos carros, mantendo o gerenciamento das características da esteira para promover corridas próximas e emocionantes".

A Federação disse que também simplificou os regulamentos esportivos e financeiros para 2026, prometendo mais ajustes nos próximos meses.

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!