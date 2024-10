Faltando seis etapas para o fim da temporada de 2024, Max Verstappen está lutando com Lando Norris pelo título da Fórmula 1. No restante - que inclui três corridas sprint - o holandês defende uma vantagem de 52 pontos sobre o piloto da McLaren, que atualmente parece ter o melhor carro.

O que pode tornar a conquista de seu tetracampeonato consecutivo ainda mais complicada é o fato de Verstappen já estar acima do limite com várias peças do motor. Isso já lhe rendeu uma penalidade no grid para o GP da Bélgica, mas não está fora de questão que ele possa ter que buscar uma nova unidade de potência e incorrer em uma penalidade novamente no restante da temporada de 2024 da F1.

"Ainda precisamos analisar isso mais detalhadamente com a Honda", disse o consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, ao portal alemão Motorsport-magazin.com.

Enquanto Verstappen teve que ceder 10 posições no grid na Bélgica, o austríaco de 81 anos espera que a penalidade seja menor desta vez: "Se isso acontecer, será uma penalidade de apenas cinco posições. Isso não seria tão desastroso". Ao mesmo tempo, Marko também não está muito preocupado com uma possível penalidade no grid para Verstappen. "Afinal de contas, isso se aplica a toda a equipe."

Norris em uma posição de largada um pouco melhor

Verstappen está no limite permitido ou já o ultrapassou com todas as peças do motor. Ele já está em seu quinto motor de combustão interna, sendo que são permitidos quatro por temporada. Em termos de turbo, MGU-H, MGU-K, armazenamento de energia e eletrônica de controle, ele está bem no limite, com outra alteração resultando em uma penalidade no grid.

Norris está um pouco melhor no papel, pois mudou para sua quarta unidade de potência mais tarde do que Verstappen para sua quinta, mas também está na zona de perigo. Ele está exatamente no número máximo que pode usar em uma temporada com todos os componentes do motor. Portanto, outra mudança significará uma penalidade no grid para o piloto da McLaren também.

Uma penalidade no grid nesta parte da temporada da F1 pode ter um grande impacto na disputa pelo título. As diferenças no topo da categoria principal são extremamente pequenas no momento, com quatro equipes de ponta com pouca diferença entre si. Se Norris ou Verstappen forem colocados para trás no grid de largada, o equilíbrio de forças significa que não é certo que eles ainda poderão competir por lugares no pódio e conter os danos na corrida pelo título.

Status atual dos componentes do motor usados na temporada 2024 da F1

Piloto ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX Número permitido 4 4 4 4 2 2 8 Max Verstappen 5 4 4 4 2 2 7 Sergio Pérez 5 4 4 4 3 3 7 George Russell 4 4 4 4 2 2 3 Lewis Hamilton 4 5 5 5 2 2 3 Charles Leclerc 4 4 4 4 2 2 5 Carlos Sainz 4 4 4 4 2 2 5 Oscar Piastri 4 4 4 4 2 2 3 Lando Norris 4 4 4 4 2 2 3 Lance Stroll 4 4 4 4 2 2 3 Fernando Alonso 4 4 4 4 1 1 3 Esteban Ocon 5 5 5 4 2 2 7 Pierre Gasly 5 5 5 5 3 4 7 Alexander Albon 4 4 4 4 3 3 3 Franco Colapinto 4 4 4 4 2 2 3 Liam Lawson 4 4 4 4 2 2 5 Yuki Tsunoda 5 5 5 5 3 3 6 Valtteri Bottas 4 4 4 4 3 3 5 Zhou Guanyu 4 4 4 4 3 3 5 Kevin Magnussen 4 4 4 4 3 3 5 Nico Hülkenberg 4 4 4 4 2 2 5

ICE = Motor de combustão interna; TC = Turbo Charger; MGU-H = Unidade geradora do motor - Calor; MGU-K = Unidade geradora do motor - Cinética; ES = Armazenamento de energia; CE = Eletrônica de controle; EX = Sistema de exaustão do motor.

