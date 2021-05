Lando Norris disse que sua volta do Q1 que foi arruinada por Nikita Mazepin destruiu efetivamente todas as suas esperanças na classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1.

O piloto da McLaren havia feito uma volta rápida na primeira parte da sessão classificatória em Barcelona, ​​mas se deparou com alguns carros na chicane final.

Mazepin, da Haas, ficou à frente do piloto britânico - o que significou que Norris teve que usar outro jogo de pneus para correr novamente e garantir uma vaga no Q2.

Não ter o jogo extra de pneus acabou atrapalhando Norris no Q3, e ele acabou terminando em nono no grid de largada, apesar de sentir que poderia ter se saído melhor.

Em entrevista após a sessão classificatória, o piloto da McLaren falou sobre o momento em que ficou atrás de Mazepin no Q1: “Eu sinto que me custou a classificação hoje. O carro estava bom. Eu sinto que não fiz um trabalho ruim."

“Eu só tive um cara que me segurou bastante, o que significou que eu tive que usar meu segundo jogo de pneus. E quando é dividido em milésimos e centésimos e décimos e tal, você quer cada oportunidade de melhorar e não pode cometer erros."

“Quando você tem algo assim, e então você tem um jogo de pneus para realmente avançar, definitivamente nos custou hoje. É um pouco chato, porque eu sinto que poderíamos ter sido o sexto ou quinto."

Norris disse que o jogo de pneus 'perdido' foi especialmente ruim no Q3 porque as condições da pista para a segunda volta ficaram piores com a rodada de Sergio Pérez.

“Acho que havia um pouco de cascalho na curva 13”, disse. “Alguém disse que Pérez rodou lá, então eu acho que fui o primeiro cara a passar por isso."

“Você teria colocado seu novo conjunto para a execução no Q3, em vez de executar dois. Então, não tivemos sorte. E a única razão para isso é o Q1 e o tráfego na última curva."

Seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, se classificou em sétimo no Circuito de Barcelona. Uma semana depois de um GP de Portugal um pouco decepcionante, no qual Ricciardo terminou em nono, o australiano apareceu mais com o MCL35M na Espanha.

Ricciardo explicou que as novas atualizações da McLaren, que incluem uma asa dianteira ligeiramente revisada e um novo conceito de assoalho, o ajudaram a ganhar confiança nas curvas rápidas em Barcelona, ​​que faltou nas três primeiras corridas da temporada de 2021.

"Provavelmente a configuração que me permitiu guiar melhor e com mais confiança", disse.

“O carro estava complicado ontem, só não tinha muita confiança em alta velocidade, para ser honesto."

"Então, acho que isso aconteceu hoje. Acho que no setor um fomos bem rápidos."

"E trouxemos algumas atualizações. E acho que basicamente melhoramos a configuração para fazer as atualizações funcionarem hoje. Provavelmente foi quando encontramos o ritmo."

Quando questionado se ele consideraria sua performance de sábado uma descoberta, Ricciardo respondeu: "Ainda há algumas curvas na pista, nas quais ainda estou encontrando meu caminho. Portanto, é uma mini descoberta, digamos assim."

“A narrativa, com certeza, tem sido que leva tempo para ganhar velocidade e também acho que Lando está guiando excepcionalmente bem. Então, esses dois fatores têm sido desafiadores, eu acho."

"É certamente um dia mais positivo e, ao dizer isso, ainda há um pouco do que poderia ter sido, porque perdemos a última volta [no Q3]. Ficamos sem tempo", concluiu.

