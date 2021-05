Em um dia no qual a chuva criou uma gama de incertezas, o grid da Fórmula 1 foi à pista de Barcelona neste domingo para mais uma edição do GP da Espanha. E após passar Lewis Hamilton na largada, Max Verstappen bem que tentou segurar as investidas do heptacampeão, mas não conseguiu resistir, cedendo ao britânico sua terceira vitória na temporada 2021.

Antes do apagar das luzes, os pilotos foram alertados sobre as gotas de chuva que começavam a cair pelo circuito. Apesar de mais esparsas em um primeiro momento, após a largada elas começaram a aumentar.

Na largada, Verstappen largou melhor, colocou por dentro e saiu na ponta, após Hamilton evitar ao máximo um toque no holandês. Bottas perdeu a terceira posição para Leclerc, enquanto Ricciardo, Pérrz, Ocon, Sainz, Norris e Alonso completavam o top 10 após o fim da primeira volta, com o pelotão do meio muito próximo.

Após oito voltas, Verstappen seguia na frente de Hamilton, mas o piloto da Mercedes vinha baixando a diferença, se aproximando da janela de ativação do DRS. Mas, neste momento, Tsunoda abandonou após sua AlphaTauri se apagar no meio da curva 10. O local onde o carro ficou parado forçou a entrada do safety car.

Giovinazzi rapidamente entrou nos boxes, mas a Alfa Romeo protagonizou um grande problema na parada. Com o carro já parado, os mecânicos notaram que um dos pneus estava furado, fazendo com que o italiano voltasse em último.

Após a relargada, Verstappen seguiu na frente, mas com Hamilton em sua cola, com a diferença variando entre 0s9 e 1s2. Na volta 20, completavam o top 10 Leclerc, Bottas, Ricciardo, Pérez, Ocon, Sainz, Norris e Stroll, com os pilotos bem espalhados na pista e poucas disputas ativas.

Preso atrás de Leclerc, Bottas entrou nos boxes na volta 25 para tentar o undercut, colocando compostos médios, assim como o resto do grid em suas trocas. Já o líder Verstappen parou na volta seguinte, mas a Red Bull acabou entregando uma incomum parada ruim, de mais de 4s.

Por outro lado, a Mercedes não respondeu imediatamente, atrasando a parada de Hamilton até a volta 28, com o heptacampeão voltando em segundo, mais de 5s atrás de Verstappen.

Na volta 30 de 66, Verstappen mantinha 4s de vantagem para Hamilton, que estava mais de 2s a frente de Bottas, que conseguiu retomar a terceira posição após a parada de Leclerc. Completavam o top 10 Leclerc, Ricciardo, Pérez, Raikkonen, Sainz, Ocon e Norris.

Mas com ritmo bem mais rápido, em poucas voltas a diferença de Hamilton para Verstappen já estava novamente na casa de 1s, com o heptacampeão podendo abrir o DRS na volta 36. Mais atrás, Ricciardo e Pérez protagonizavam uma boa disputa pela quinta posição, com o australiano à frente.

Enquanto Hamilton e Verstappen seguiam em um jogo de gato e rato, com o heptacampeão conseguindo abrir a asa mas sem poder atacar, Pérez e Ricciardo eram o destaque da pista após a volta 40, com o mexicano finalmente assumindo a quinta posição na volta 46.

Hamilton surpreendeu ao fazer uma segunda parada na volta 43, colocando novamente os pneus médios e voltando 23s atrás de Verstappen. O heptacampeão iniciou uma perseguição, chegando a 11s na volta 52, mas teve um empecilho no caminho quando Bottas demorou para abrir caminho para que ele voltasse à segunda posição.

A dez voltas do fim, Hamilton já estava a 4s5 de Verstappen, enquanto Bottas, que parou para colocar pneus macios, retomava a terceira posição em cima de Leclerc. Pérez, Ricciardo, Sainz, Ocon, Norris e Alonso fechavam o top 10.

Na volta 60, Hamilton chegou a menos de 1s de Verstappen, podendo abrir o DRS. Com pneus bem mais desgastados, o holandês não conseguiu resistir já à primeira investida do heptacampão, que assumiu a liderança. Sem ter como lutar pela vitória, Verstappen parou para colocar pneus macios e brigar pelo ponto extrada volta mais rápida.

No final, Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada para vencer pela terceira vez no ano, aumentando sua diferença para Max Verstappen no campeonato. Em segundo, o holandês da Red Bull conseguiu o ponto extra da volta mais rápida. Valtteri Bottas completou o pódio.

Fecharam o top 10: Charles Leclerc, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon e Pierre Gasly.

A Fórmula 1 tira agora duas semanas de folga, retomando as atividades da temporada 2021 entre 20 e 23 de maio, com o retorno do GP de Mônaco, não realizado em 2020 por conta da primeira onda da pandemia.

