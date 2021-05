Neste sábado, a Fórmula 1 decidiu o grid de largada para o GP da Espanha, em Barcelona. E além da pole 100, Lewis Hamilton aproveitou para aumentar novamente a diferença para Valtteri Bottas nas batalhas internas.

Tanto Hamilton quanto Max Verstappen abriram 3 a 1 em cima de seus companheiros, Bottas e Sergio Pérez. E não estão sozinhos nesta lista. Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi mantém o mesmo placar na disputa interna.

Enquanto isso, apenas três pilotos seguem com 100% de aproveitamento neste quesito: Pierre Gasly, George Russell e Mick Schumacher.

Lewis Hamilton 3 1 Valtteri Bottas Max Verstappen 3 1 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 2 2 Lando Norris Sebastian Vettel 1 3 Lance Stroll Charles Leclerc 3 1 Carlos Sainz Fernando Alonso 1 3 Esteban Ocon Pierre Gasly 4 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 1 3 Antonio Giovinazzi George Russell 4 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 0 4 Mick Schumacher

