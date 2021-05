F1: Norris e Ricciardo buscam "bons pontos" para McLaren em Mônaco

Até aqui, a McLaren tem sido o principal destaque do pelotão do meio da Fórmula 1, ocupando a terceira posição no Mundial de Construtores a frente de Ferrari e Alpine. E a equipe britânica, capitaneada por Lando Norris e Daniel Ricciardo, quer seguir a boa fase, pontuando neste fim de semana em Mônaco.

A McLaren terá uma pintura especial para este final de semana, relembrando o clássico esquema de cores da Gulf Oil, que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.

Norris está animado para o fim de semana: "Estou muito animado para correr de novo em Mônaco. É uma pista incrível, com muita história, uma das mais difíceis da F1. É ótimo competir com as cores da Gulf, fazendo história com a equipe".

"Foi um início forte de temporada, para mim e a equipe. Enfrentamos desafios nos campeonatos de pilotos e equipes. Por isso, precisamos buscar o desempenho máximo. Será um fim de semana difícil em Mônaco. Mas vamos trabalhar para começar bem e pontuar no domingo".

Ricciardo afirmou que quer buscar "pontos sólidos" neste fim de semana, enquanto segue o processo de adaptação à McLaren.

"Estou animado para voltar a correr em Mônaco, e correr com as cores da Gulf adicionam ainda mais emoção. É a minha pista favorita no ano e senti sua falta em 2020. É um local único para pilotar e temos sorte de correr com a F1. Não é como qualquer outra pista do mundo onde você pode correr em qualquer dia".

"Fizemos um grande progresso nas últimas corridas e penso que mostramos isso na Espanha. Estou me acostumando com o carro e ganhando confiança. Dada a importância da classificação, temos trabalho a fazer e buscaremos alguns bons pontos para a equipe".

