F1: Norris espera chance de vitória "no futuro"

Lando Norris disse estar feliz com o segundo lugar obtido em Monza, mas espera chance de vitória "no futuro".

O GP da Itália da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo, contou com uma dobradinha da McLaren, liderada por Daniel Ricciardo.

Norris foi o segundo colocado, seguido do piloto da Mercedes Valtteri Bottas.

Em entrevista após a corrida, Norris comemorou a dobradinha da McLaren e disse que a equipe "trabalhamos para isso".

"Em primeiro lugar, muito obrigado a todos. Todos os fãs, todo o time, nós tivemos um fim de semana incrível então, eu não sei, acho que quatro anos atrás eu entrei para o time, nós sempre trabalhamos para isso e nós temos uma dobradinha finalmente, um bom passo para nós", comemorou o britânico.

"Estou feliz por, claro, Daniel, conseguir a vitória e eu P2, então apenas feliz pelo time."

O britânico se mostrou feliz pela vitória do companheiro de equipe Ricciardo e espera "chance no futuro".

"Eu não sei, poderia ter acabado como os outros dois acabaram, então estou feliz, estou feliz por terminar em segundo. Estou feliz por Daniel em primeiro lugar. Terei minha chance no futuro, tudo bem", concluiu.

F1 AO VIVO: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren

