O GP da Itália de Fórmula 1 contou com um novo round da briga pelo campeonato entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com ambos os pilotos saindo da corrida após toque. Com os abandonos, nada mudou na parte da frente do campeonato, que viu um grande salto da McLaren no Mundial de Construtores, depois da dobradinha da equipe em Monza.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 363 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 3 15 - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 345 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 2 10 - - - - - - - - 3 McLaren 215 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 - - - - - - - - 4 Ferrari 202 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - 20 - - - - - - - - 5 Alpine 95 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 - - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 22 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren

