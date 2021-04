F1: Pérez diz que "deveria estar na pole" em Ímola

Sergio Pérez disse que estaria na pole no GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, se não tivesse cometido um erro na última curva durante o treino classificatório.

Em uma sessão movimentada em Ímola, Lewis Hamilton foi o mais rápido e garantiu sua 99ª pole position da carreira com tempo de 01min14s411. As Red Bulls de Sergio Pérez e Max Verstappen assumiram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O mexicano, que registrou sua melhor posição de largada na categoria máxima do automobilismo, superou seu companheiro de equipe no final do Q3 e ficou a apenas 0s035 do tempo de heptacampeão.

Mesmo se mostrando satisfeito com o seu progresso, 'Checo', no entanto, disse que poderia ir além se não tivesse cometido um erro na última curva.

"Acho que antes de tudo devo dizer parabéns à equipe. Ontem cometi um erro e fiz com que trabalhassem muito durante o dia, então foi uma boa recuperação, mas o mais importante é sempre progredir", disse o mexicano após o treino classificatório.

"Eu deveria estar na pole hoje. Cometi um erro na minha última curva, mas acho que é tudo positivo, só temos de garantir que continuaremos progredindo e amanhã é o que importa."

Questionado sobre o que o piloto espera da corrida deste domingo em Ímola, Pérez disse que o objetivo é começar a lutar e conseguir pontos.

"Acho que tudo pode acontecer amanhã. Estamos em uma estratégia diferente de Lewis e Max. E então, vai ser interessante ver o que podemos fazer."

"E o mais importante, que eu consiga esses pontos, que eu comece a lutar, o que é prioridade no momento", concluiu.

