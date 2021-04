F1: Verstappen lamenta classificação "bagunçada" em Ímola

Max Verstappen voou no TL3 e era visto como favorito à pole no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1. Mas, na hora da verdade, não conseguiu encaixar uma volta perfeita no Q3 e sairá em terceiro, atrás inclusive de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

Apesar da força mostrada mais cedo neste sábado, Verstappen não liderou nenhuma parte da classificação e, no Q3, acabou perdendo a batalha da pole para Lewis Hamilton por menos de um décimo.

Nas entrevistas após o final da sessão, Verstappen disse que sua classificação foi "bagunçada" e que foi difícil encaixar uma boa volta.

"É, não foi um bom dia. No Q3 eu escapei na curva três. Então foi um pouco bagunçado, não consegui uma boa volta, mas não podemos ser sempre bons".

"Vamos ver o que deu de errado, mas definitivamente não foi a coisa mais fácil. Mas ainda consegui P3, uma boa posição de largada".

Sobre a estratégia para o domingo, Verstappen destacou o fato de que ele e Pérez largarão de pneus diferentes. Enquanto o holandês sai de médios, o mexicano começará o GP em Ímola de macios.

"Será interessante, porque temos dois carros com pneus diferentes, então vamos ver como que isso vai funcionar. Mas sim, vamos tentar ao máximo dificultar para eles [Mercedes]".

