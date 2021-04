Antonio Giovinazzi criticou Nikita Mazepin por demonstrar desrespeito pela 'etiqueta de classificação' da Fórmula 1 depois de um incidente no Q1 do GP da Emilia Romagna, em Ímola.

Enquanto os pilotos tentam dar espaço uns aos outros antes de começarem as voltas rápidas, Mazepin fez diferente: 'grudou' em Giovinazzi na reta principal e ultrapassou o piloto da Alfa Romeo.

Com a volta do italiano sendo arruinada instantaneamente, ele rapidamente lamentou a atitude de seu rival no rádio: "Mas o que ele está fazendo, Mazepin, francamente?".

Após o fim do treino classificatório em Ímola, Giovinazzi comentou sobre o incidente.

“É muito claro”, reagiu o italiano, que se classificou em 17º, duas posições à frente do piloto da Haas.

“Nós nos respeitamos, começando a volta, e ele não respeitou isso. Isso realmente não é correto para uma volta de classificação. Eu não fiz minha última volta. ”

Por outro lado, o piloto russo se defendeu assegurando que não tinha outra alternativa a não ser ficar próximo de Giovinazzi, tendo sido incentivado pelo seu engenheiro, caso contrário, seu tempo estaria esgotado.

“Todos estão saindo ao mesmo tempo e a pista não é grande o suficiente para todos nós", disse o estreante.

“Tivemos uma conversa sobre o acordo de cavalheiros e obviamente não tive problemas com isso. Mas quando há três segundos no relógio, você vai ou tem que lutar, e você vai cruzar a linha primeiro."

“Então eu não acho que haja um problema com isso. Estou aqui para dar minhas voltas, estamos todos no mesmo mundo. ”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O piloto da Haas terminou a sessão de classificação na 19ª posição, em um fim de semana em que já experimentou várias saídas da pista, incluindo uma batida maior no primeiro treino livre de sexta-feira.

“O carro é um pouco difícil de guiar, para ser consistente e para ter certeza de como estará a cada volta,” explicou Mazepin.

"Acho que nós, como equipe, estamos trabalhando muito bem. Eu e meu companheiro de equipe [Mick Schumacher] estamos dando feedbacks muito semelhantes. E acho que estamos extraindo o máximo por enquanto e construindo uma boa base", concluiu.

