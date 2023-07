Pela quinta vez consecutiva, Sergio Pérez não chega ao Q3 de uma classificação na Fórmula 1 2023. Desta vez, no treino classificatório para o GP da Grã-Bretanha, o piloto da Red Bull 'piorou' na comparação com os qualis anteriores: agora, o mexicano foi eliminado no Q1. Ele largará em 16º.

Após a bandeira vermelha causada por problema na Haas do dinamarquês Kevin Magnussen, Pérez foi o primeiro a ir à pista de Silverstone para tentar melhorar seu tempo e garantir o avanço ao Q2, mas o companheiro de Max Verstappen não 'encaixou' uma volta boa e foi eliminado mais uma vez.

Quem 'escapou' por pouco de uma eliminação foi o espanhol Fernando Alonso, que avançou ao Q2 em 15º com sua Aston Martin. Os outros eliminados foram: o japonês Yuki Tsunoda, 17º com a AlphaTauri; o chinês Zhou Guanyu, 18º com a Alfa Romeo; o holandês Nyck de Vries, 19º com a AlphaTauri; e o próprio Magnussen, que larga em último com a Haas. O GP da Grã-Bretanha tem largada às 11h deste domingo, com cobertura completa do Motorsport.com.

Com a quinta ausência consecutiva no Q3, Pérez supera a marca negativa que anteriormente era do escocês David Coulthard e do australiano Mark Webber, de 2008. Naquele ano, com um carro ruim, a dupla largou atrás do top 10 entre os GPs de Singapura e Brasil.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1, que também contará com etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3 na Inglaterra, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: