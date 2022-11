Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez fez um bom treino de classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, chegando a liderar o Q2. Mas, no final do Q3, Max Verstappen superou o mexicano para conseguir a sétima pole position de 2022. Seu companheiro teve que se conformar com a segunda posição.

Mesmo assim, Pérez não considerou um resultado ruim, destacando o trabalho em equipe e o pape de Verstappen no quali, mesmo após as polêmicas do GP de São Paulo, quando o holandês não cedeu a sexta posição a ele nas voltas finais, o que poderá impactar o vice de Pérez.

“É uma boa posição de largada”, disse Pérez após a sessão. “Acho que não dei aquele passo final no Q3, que não foi tão bom. Então, ficamos um pouco atrás. Mas é bom. É bom estar na primeira fila para amanhã.

“Max fez um ótimo trabalho para mim, trabalhamos juntos como uma equipe muito forte no final. Então, sim, estou ansioso por amanhã, que é o dia que realmente importa.”

“Acho que amanhã será muito interessante, considerando o quão forte estará a Ferrari, a Mercedes e Max. Será interessante amanhã.”

