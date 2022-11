Fernando Alonso largará na 10ª posição neste domingo, no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Ao seu lado, o espanhol presenciará a última largada de Sebastian Vettel na categoria.

Falando após o treino de classificação, Alonso comentou o cuidado que teve com o alemão tetracampeão mundial e do que ele será capaz de fazer nas primeiras curvas, tudo para garantir uma corrida tranquila para ambos.

“Não é que tentamos ajudá-lo, mas tentamos ficar de olho nele quando o víamos no espelho ou quando ele vinha em volta rápida ou o que quer que seja, porque queremos um fim de semana tranquilo para dele”, disse Alonso. “Mesmo amanhã, acho que ele larga em 9º e eu em 10º, então vou tomar cuidado com ele na largada e na primeira volta. E esperemos que ambos vejamos a bandeira quadriculada.”

Por falar em companheirismo, Alonso também falou sobre o jantar com todos os 20 pilotos em homenagem a Vettel, dizendo que eles precisam fazer disso uma rotina.

“Foi especial e agradável. A última vez que jantamos juntos, acho que foi em 2016 em Xangai. Então, sim, todos concordamos que precisamos fazer isso com mais frequência, porque é divertido.

“E sim, acho que sentimos o quão privilegiados somos, você sabe, por estar neste esporte e correr com esses tipos de carros e nos divertirmos. Então, por que não, sabe, acrescentar esse extra tendo às vezes momentos juntos e compartilhar coisas diferentes de cada um de nós e tentar ajudar um ao outro, porque às vezes há alguns pilotos que estão em baixa, outras vezes estão em alta, e a gente precisa.

“A gente sabe que tudo depende do carro normalmente. Portanto, devemos estar unidos em muitas coisas”, completou Alonso.

