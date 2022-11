F1: Verstappen explica 'susto' com carro antes de pole em Abu Dhabi

Carregar reprodutor de áudio

A pole do último GP da temporada 2022 da Fórmula 1, em Abu Dhabi, é do bicampeão Max Verstappen. Mas em meio a um quali de celebração para a Red Bull, garantindo a primeira fila com Sergio Pérez, o holandês teve uma sessão de altos e baixos, incluindo um susto no começo do Q3.

Entrevistado por David Coulthard após o fim da classificação, Verstappen fez um balanço da sessão em Yas Marina.

"Foi uma classificação de altos e baixos. Começou até que bem. O Q2 foi um pouco complicado. Honestamente, não sei porque, mas com os pneus, eu não conseguia acertar a aderência. Mas aí no Q3 me senti um pouco mais normal".

Na sequência, o holandês falou sobre o problema que teve com o carro no início do Q3, que fez com que a Red Bull atrasasse sua saída dos boxes.

"Tivemos um pequeno susto. O carro desligou antes da primeira saída, então tivemos que reiniciar tudo e aí saímos. Ambas as voltas acabaram sendo boas o suficiente, então estou muito feliz com isso, e por termos ambos os carros na primeira fila, porque claro, queremos vencer a corrida, mas queremos Checo em segundo no campeonato, então é um bom começo para amanhã".

O bicampeão da Fórmula 1 terminou fazendo previsão para amanhã, acreditando ser possível controlar o ritmo da prova amanhã.

"É sempre bom. Claro, hoje foi incrível. Eu ainda espero ter boas batalhas amanhã, mas acho que pelo menos podemos ter ambos os carros ali e fazer o que quisermos".

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo