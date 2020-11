O futuro de Sergio Pérez na F1 é uma das grandes incógnitas do mercado de pilotos para a próxima temporada. Na categoria máxima do automobilismo mundial desde 2011, o mexicano se viu sem lugar no grid após a Racing Point dispensá-lo para poder dar lugar a Sebastian Vettel.

Após rumores que o colocaram até em uma briga na Williams, antes do time britânico confirmar a atual dupla para o ano que vem, rumores indicam que Pérez está na luta por uma vaga na Red Bull, junto com Nico Hulkenberg e Alexander Albon.

Ironicamente, ele conquistou no domingo (15) seu primeiro pódio em dois anos, e vem colhendo resultados consistentes, pontuando em todas as provas de 2020, exceto as que perdeu por causa da Covid-19. Após a corrida, Pérez falou sobre passado, presente e futuro na F1.

“Acho que na Fórmula 1 não é 100% relacionado ao desempenho”, disse à Sky Sports F1. “Já vimos com outros pilotos, há tantas coisas ao redor de um assento, ao redor de um piloto, que no final do dia isso não está em minhas mãos. Não estou realmente preocupado, realmente quero terminar a temporada em alta e ver o que acontece."

"No momento, estou apenas me concentrando em terminar em alta e se a oportunidade surgir, ótimo. Se não, estou preparado para parar por um ano também."

“Acredito está sendo uma boa temporada, mas também a F1 está muito relacionada ao potencial do carro. Tive campeonatos muito bons no passado, mas não foi visto assim devido ao potencial do carro.”

“Eu estava terminando em sétimo no campeonato, algumas vezes em oitavo, mas ainda estava fazendo um bom trabalho. Agora, estou em um nível muito bom na minha carreira, provavelmente no meu auge em termos de experiência, compreensão e comunicação com a equipe também.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVO: Entenda como Racing Point deixou de ser apenas a ‘Mercedes rosa’

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1