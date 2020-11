Mattia Binotto, chefe da Ferrari na Fórmula 1, acredita no desenvolvimento do motor para os próximos anos do time na categoria. Agora com uma unidade de potência que tem mostrado mais desempenho nesta reta final de temporada, a equipe conquistou um terceiro e um quarto lugares no GP da Turquia, realizado no último final de semana em Istambul.

Binotto afirma que o congelamento do desenvolvimento em 2020 afetou a escuderia de Maranello e que os trabalhos com o novo motor já começaram.

"No próximo ano, teremos um novo motor. Este ano não temos o melhor propulsor e o congelamento do desenvolvimento devido à Covid-19 também nos afetou", disse Binotto, que não esteve com a equipe no GP da Turquia para continuar desenvolvendo o carro para 2021 e 2022 em Maranello.

“Investimos muito no desenvolvimento do motor para 2021 e 2022. Neste momento, está no dinamômetro e nos dados, tanto o desempenho quanto a confiabilidade são positivos”, completou.

Segunda colocada no Mundial de Construtores no ano passado, a Ferrari passou por uma abrupta queda de desempenho e hoje está apenas na sexta posição na classificação entre as equipes. Foram apenas três pódios no ano, dois com Charles Leclerc e um com Sebastian Vettel – este último em Istambul, após um erro de Leclerc nas últimas curvas.

De olho nas mudanças no regulamento para o ano que vem, onde apenas uma configuração de motor será permitida ao longo de toda a temporada, Binotto acredita que os testes precisam ser eficazes.

“Porque a partir de 2021, as limitações no tempo que podemos usar o dinamômetro entram em vigor, então temos que ser eficazes e criativos no planejamento dos testes do motor", afirmou.

