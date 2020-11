Embora as difíceis condições da pista no GP da Turquia de Fórmula 1 foram fundamentais para uma forma imprevisível vista em boa parte do final de semana, as primeiras indicações apontavam para a Red Bull ter dado um passo adiante.

Tanto Max Verstappen quanto Alexander Albon pareciam estar mais confortáveis com o manuseio de seu RB16 em comparação com os últimos finais de semana - embora não houvesse aderência em oferta na superfície da pista de Istambul - e isso pode ser devido a algumas mudanças de detalhes feitas na frente do carro.

O impulso de desempenho da Red Bull certamente ajudou a reduzir a lacuna para a Mercedes ao longo da temporada e o foco de seu esforço de desenvolvimento foi na asa dianteira.

Houve três alterações em sua asa dianteira neste final de semana, incluindo uma forma revisada para o arco da plataforma, a bolha na seção curva entre a plataforma e a placa final e a aba montada na borda posterior da plataforma.

Estas podem parecer alterações muito pequenas isoladas, mas como um coletivo, elas criam muito mais efeito.

Pense nisso como uma ligação em cadeia, com um elo capaz de causar reverberações em toda a cadeia. Isso significa que, na maioria das vezes, uma mudança em uma área resultará em os designers tendo que voltar e otimizar as outras, o que se transforma em um jogo constante de empurrar e puxar para encontrar o melhor ajuste.

O formato da plataforma é algo que está em constante estado de mudança, com as equipes experimentando várias formas e tamanhos para a peça ao longo dos anos.

Uma solução mais arqueada esteve em voga por vários anos, mas agora aparentemente nos encontramos em um ponto em que uma forma mais plana e quadrada é a preferida, muito parecida com a que vemos a Red Bull usando aqui.

No entanto, é a parte central da asa que realmente foi alterada nas últimas corridas, com a Red Bull introduzindo uma fenda sob a asa que exigia que os projetistas roubassem efetivamente os espaços da plataforma e da placa final, resultando em uma bolha aparecendo na superfície superior.

Ainda não está claro se a fenda faz parte de um sistema maior que poderia estar soprando a borda de fuga da placa, ou se simplesmente tem um efeito no gradiente de pressão.

Mas o que está claro é que seu tamanho e forma serão afetados por essas revisões, pois a bolha criada na superfície superior da junta entre a plataforma e a placa final foi alterada.

Enquanto isso, a aba Gurney, que antes era quadrada junto da borda posterior da plataforma, agora está inclinada. Isso cria uma junta com o canto traseiro mais externo, já que a equipe claramente gosta de brincar com a forma como funcionam os vórtices que se formam nesta região.

A Red Bull também chegou à Turquia com uma nova capa para experimentar, que apresenta uma entrada em formato de caixa em ambos os lados da seção, sendo puxada para longe do corpo principal do bico.

O formato da entrada sugere que o fluxo de ar será direcionado da superfície superior para a parte inferior, visando aumentar o desempenho. Pode ser que o formato anterior, uma longa capa que percorria o espaço, não tenha funcionado como esperado, ou fornecido o tipo de consistência aerodinâmica que gostaria.

A Red Bull avaliou as diferentes configurações durante as sessões de treinos livres de sexta-feira, enquanto o carro também foi equipado com estruturas similares a ancinhos, que tem como objetivo fazer sondagem e coletar dados sobre o desempenho das peças.

Isso é crucial no ciclo de desenvolvimento, pois permite que a equipe avalie se as peças estão funcionando como o trabalho de simulação da equipe havia previsto.

