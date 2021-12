A etapa final da temporada 2021 da Fórmula 1 será marcada por um mar de pinturas especiais nos capacetes dos pilotos para este fim de semana em Abu Dhabi. Daniel Ricciardo, Lando Norris, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e mais estão entre os que trouxeram novidades para a prova de Yas Marina.

Neste ano, a F1 derrubou a regra que permitia que os pilotos tivessem apenas uma pintura diferente ao longo da temporada, abrindo a possibilidade de que isso aconteça em mais ocasiões ao longo do ano.

Em sua despedida da Mercedes, Valtteri Bottas trouxe uma pintura relembrando alguns de seus melhores momentos nos cinco anos ao lado da equipe alemã. Já Lewis Hamilton mantém a pintura usada no Catar e na Arábia Saudita com a bandeira LGBTQIA+.

Na Red Bull, apenas Max Verstappen trouxe um pequeno detalhe de diferente: um agradecimento à Honda, que sai da F1 no final deste ano.

Já na McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo aproveitaram a última corrida noturna de 2021 para se destacarem no grid. O britânico vem dando pistas nos últimos dias de que a pintura de seu capacete será fluorescente, e as primeiras imagens mostram que isso de fato deve acontecer nas sessões noturnas. Já o australiano trouxe o mesmo esquema de design, mudando apenas as cores e o brilho.

Na Ferrari, Charles Leclerc fez uma homenagem à Mônaco e à equipe, com as cores branco e vermelho e a palavra "amor" escrita na lateral, enquanto Carlos Sainz fez apenas pequenas alterações.

Na Aston Martin, enquanto Lance Stroll faz uma homenagem ao seu 100º GP na F1 neste fim de semana, Sebastian Vettel traz uma mensagem importante, com a "lista de tarefas para o mundo", com mensagens como "salvemos nosso futuro", "empatia", "mudanças positivas", "diversidade" e mais.

Já Yuki Tsunoda também fez uma homenagem à Honda, devido ao papel da montadora em sua carreira, ajudando-o até a chegada na F1 neste ano.

Na Alfa Romeo, as atenções são voltadas à despedida de Kimi Raikkonen, O finlandês trouxe uma pintura inspirada no capacete que usou em seus primeiros anos na categoria, enquanto Antonio Giovinazzi celebra o companheiro de equipe com um "Obrigado Kimi".

Fechando a lista, George Russell se despede da Williams com um capacete trazendo mensagens de boa sorte dos membros da equipe enquanto Nikita Mazepin trocou o esquema de cores de seu casco pelo dourado.

DIRETO DO PADDOCK: HAMILTON E VERSTAPPEN tem encontro CARA A CARA em Abu Dhabi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: