Na última semana, a Fórmula 1 confirmou o cancelamento do GP da China pelo quarto ano consecutivo. E com a notícia não pegando ninguém de surpresa, a categoria já corre atrás de uma substituta para manter as 24 provas em 2023. Nesse contexto, dois países surgem como opções: Portugal e Turquia.

Apesar da pandemia estar entrando em seu quarto ano, a China mantém uma política rígida de 'Covid Zero', que vem criando uma onda de protestos pelo país. Os dois fatores combinados tornam insustentável a realização da prova.

O cancelamento do GP cria um vácuo de quatro semanas no calendário entre as provas da Austrália, em 02 de abril, e do Azerbaijão, no dia 30. Mas a F1 já anunciou que estuda opções para uma corrida substituta.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já indicou que conversa com a F1 para ocupar a vaga com mais uma edição do GP de Portugal, novamente em Portimão. Mas, segundo Ni Amorim, presidente da FPAK, há vários candidatos ao posto.

"Portugal não é o único país interessado, já que a Turquia também está na disputa", disse. No caso da Turquia, o mais provável é que Istambul Park seja o local escolhido.

Ainda não é garantido que a F1 estará em Portimão em 2023. Isso dependerá ainda da ajuda financeira do governo. A FPAK e o governo já conversam sobre isso, segundo Amorim, mas ainda sem uma decisão.

"Depende se teremos dinheiro de Portugal para organizar o GP. O valor é alto, mas os ingressos justificam o investimento", disse Amorim, que indicou ainda não ter fechado um valor com a F1 pela realização do evento. "Não sei quanto dinheiro eles pediram, porque ainda não chegamos nessa fase".

Se Portugal e a F1 chegarem a um acordo, Portimão receberá a categoria pela terceira vez, após 2020 e 2021, enquanto a Turquia já esteve no calendário de forma fixa entre 2005 e 2011.

