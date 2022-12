Carregar reprodutor de áudio

O bicampeão da Fórmula 1 Max Verstappen voltou a dar indícios de que pode se afastar do Mundial após o fim de seu contrato atual com a Red Bull, que vai até o fim de 2028, afirmando que quer correr em categorias para se divertir em ambientes de menor pressão.

Verstappen já havia dito anteriormente que não espera seguir na F1 até os 40 anos, e que tem como objetivo correr e outras áreas do esporte. Atualmente, ele tem um dos contratos mais longevos da história da categoria, que o garante na Red Bull até o fim de 2028, quando terá 31 anos.

Em uma entrevista com veículos de imprensa, incluindo o Motorsport.com, Verstappen disse que não espera seguir a longevidade de Fernando Alonso ou Lewis Hamilton, "principalmente porque há muitas corridas e você fica muito tempo longe de casa".

"A F1 é muito divertida, e tenho muito sucesso neste momento. Mas quero fazer outras coisas também. Sei que meu contrato vai até 2028. Eu terei 31 neste momento. Provavelmente ainda serei competitivo por mais alguns anos. Mas, nestes anos, quero vivenciar outras coisas, me divertir com menos pressão e um cronograma menor".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Marc Fleury

Questionado sobre qual tipo de corrida gostaria de fazer, Verstappen disse que "principalmente endurance", tendo já demonstrado interesse em correr nas 24 Horas de Le Mans.

Em uma entrevista com o jornal holandês De Telegraaf em outubro, Alonso, duas vezes vencedor de Le Mans, disse que gostaria de correr com Verstappen em Le Mans, e que "eles definitivamente deveriam tentar se conseguirem uma equipe competitiva".

Verstappen brincou que Alonso "nunca irá parar de correr", e "provavelmente é um pouco diferente de mim neste sentido", mas que eles "precisam de uma boa oportunidade" para correrem juntos em Le Mans.

"Se Fernando for, se ele quer brigar pela vitória com um carro competitivo, sou exatamente o mesmo. É por isso que não quero correr com esse projeto, porque há muitas mudanças acontecendo nas provas de endurance neste momento".

"Acho que é melhor esperar e ver o que exatamente está acontecendo e como as coisas irão progredir, aí você toma uma decisão".

