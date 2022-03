Carregar reprodutor de áudio

Após a repercussão positiva da cena de Lewis Hamilton com a bandeira do Brasil no GP de São Paulo, relembrando o ato de Ayrton Senna, um projeto de lei protocolado pelo Deputado Federal André Figueiredo (PDT-CE) tem como objetivo conceder ao heptacampeão da Fórmula 1 o título de cidadão honorário do Brasil.

O deputado protocolou o projeto em 16 de novembro do ano passado, apenas dois dias após a vitória de Hamilton em São Paulo, considerada uma das mais notórias de sua carreira devido aos problemas enfrentados ao longo do fim de semana: a exclusão da classificação na sexta, a saída no fundo do grid na sprint e a punição pela troca de motor.

A PCR 79/2021 ficou parada até o mês passado, quando foi repassado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) às Comissões de Mesa Diretora da Câmara e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Os pareceres ainda não foram emitidos pelas comissões. Para acompanhar o andamento do projeto, clique aqui.

“No último dia 14 de novembro, realizou-se a tradicional corrida de Fórmula 1 no autódromo de Interlagos, em São Paulo”, escreve o deputado na justificativa do projeto. “Este esporte é um dos mais populares nacionalmente e já deu aos brasileiros diversas alegrias com as vitórias de nossos pilotos, destacando-se Ayrton Senna. Tricampeão da categoria, Senna é um modelo e uma inspiração não apenas para os brasileiros, mas para os entusiastas e profissionais do esporte em todo o mundo”.

O deputado menciona o fato de Hamilton ter corrido no Brasil com um capacete com cores em alusão ao utilizado por Senna, além da cena do heptacampeão com a bandeira brasileira.

“Este gesto de respeito à memória do maior piloto brasileiro repercutiu em todos e cada um de nossos cidadãos. Senna não era apenas um piloto, mas representava a imagem de um Brasil que dava certo, que ganhava, que era visto positivamente pelo mundo”.

Segundo o deputado, o gesto de Hamilton “nos ajuda a lembrar que as cores nacionais não têm partido nem dono”, destacando que o Brasil é uma nação independente de divergências e diversidade, defendendo que o esporte, a “celebração das vitórias nacionais e as homenagens aos campeões” podem ajudar a resgatar a bandeira como símbolo de união.

“Nesse sentido, sugerimos prestar uma homenagem ao piloto britânico, concedendo-lhe o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. Esperamos que esse gesto nos ajude no processo de reconciliação nacional e de retomada de nossos símbolos nacionais como patrimônio de todos os brasileiros”.

