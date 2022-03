Carregar reprodutor de áudio

Um dia antes de iniciar os testes finais de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, a McLaren chegou à pista de Sakhir para um dia de filmagem com um MCL36 ligeiramente diferente. A equipe apresentou seu novo carro para a temporada de 2022 no dia 11 de fevereiro e surpreendeu com uma decoração ousada, que se distanciou de seus mais recentes designs.

Em Barcelona, ​​durante as primeiras sessões, o time de Woking colocou na pista o mesmo monoposto que havia lançado com várias semanas de antecedência e foi um dos que deixou boa sensação no final daquela semana.

No entanto, a McLaren desembarcou no Circuito Internacional de Sakhir, onde ocorrerão os últimos três dias da pré-temporada da F1 em 2022 e também acolherá a primeira corrida da temporada, com mais surpresas.

Seguindo a mesma estratégia de Barcelona, a equipe mandou o MCL36 à pista um dia antes de iniciar os testes para completar seu segundo e último dia de filmagem permitido pelo regulamento. Isso provavelmente não seria novidade se não fosse a pintura um pouco diferente da Espanha.

De acordo com as imagens que a própria escuderia compartilhou nas redes sociais, a nova decoração aposta mais na cor preta em vez do azul, com presença mais escura na parte superior da proteção do motor e nas laterais do spoiler traseiro.

Se nada mudar, esse será o carro que Lando Norris e Daniel Ricciardo pilotarão nos próximos três dias da pré-temporada, que começará amanhã, 10 de março, e terminará no sábado, 12, apenas uma semana antes da tão esperada classificação do GP do Bahrein.

No entanto, é bom lembrar que o referido design é parecido com o que eles já mostraram durante a apresentação oficial para a equipe de eSports, o que significa que essa mudança possa ser apenas uma jogada de marketing pontual e não algo para todo o campeonato.

