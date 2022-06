Carregar reprodutor de áudio

Após um fim de semana cercado de polêmicas no GP de Mônaco, da Fórmula 1, a rusga entre Liberty Media e FIA parece se aprofundar. Segundo o jornal britânico "The Guardian", a empresa norte-americana está descontente com os rumos tomados pelo atual presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem - que estaria prejudicando o desenvolvimento do esporte e sua popularidade.

A FIA foi criticada após o GP de Mônaco pelo atraso da largada por causa da chuva. Lewis Hamilton estava entre os pilotos que comentaram a decisão. Segundo o britânico, era "possível" ir para a pista antes que a chuva se tornasse muito forte. Além disso, Hamilton opinou sobre o conservadorismo da FIA durante o fim de semana.

“Eu não sei o motivo para eles não nos enviarem”, disse ele. “Somos pilotos de Fórmula 1, [o clima] não é uma razão boa o suficiente.”

Mais recentemente, Ben Sulayem se opôs ao acordo unânime da F1 e de todas as equipes para aumentar o número de Sprint Race no próximo ano. Sua decisão foi recebida com considerável aborrecimento pelas equipes da categoria.

A recente repressão aos pilotos que não podem usar joias sob seus macacões resultou num outro impasse entre pilotos e a FIA. Por muitos, é considerado uma interferência inútil. Acredita-se que sua aplicação esteja sendo empurrada por Ben Sulayem.

Essa foi a última de uma série de decisões da FIA que está enfurecendo cada vez mais a F1 e suas equipes. Ben Sulayem assumiu em dezembro o posto máximo do órgão, ao substituir o francês Jean Todt.

