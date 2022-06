F1: Binotto acredita em evolução da Ferrari após erros em Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, acredita que a equipe aprenderá com seus erros de julgamento à medida que a equipe se acostumar a lutar por vitórias novamente, algo que não conseguiu fazer de forma consistente nos últimos anos da Fórmula 1.

“Tenho certeza de que essas situações nos tornarão mais fortes”, disse Binotto.

“E estamos bem cientes de que ser competitivo é um fato; vencer é outra tarefa. E é outro nível de dificuldade. “E acho que, como equipe, ainda estamos progredindo, aprendendo e talvez leve mais algum tempo.”

O pole position Charles Leclerc estava liderando a corrida quando a Ferrari cometeu vários erros estratégicos durante a transição da corrida de pneus molhados para secos, o que não apenas fez Leclerc perder a corrida para Sergio Perez, da Red Bull, mas o tirou do pódio para terminar em quarto, no GP de Mônaco, da Fórmula 1.

“Às vezes, erros podem acontecer, mas houve muitos erros no geral”, disse Leclerc furioso depois que outra chance de vencer sua corrida em casa evaporou. “É difícil como tem sido nos outros anos aqui, então estou me acostumando e voltando para casa decepcionado, mas não podemos fazer isso, especialmente em um momento em que estamos agora.”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the Spanish GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

É a segunda vitória consecutiva perdida por Leclerc e Ferrari, que também perdeu a liderança do GP da Espanha devido a problemas na unidade de potência, e viu a liderança no campeonato de pilotos ir para o campeão mundial Max Verstappen.

“Certamente, é uma decepção, quando você tem o carro mais rápido e está marcando a pole e não está ganhando a corrida”, acrescentou Binotto.

“O que aconteceu na Espanha foi uma história completamente diferente, tivemos problemas de confiabilidade enquanto estávamos claramente liderando a corrida. Aqui eu acho que houve circunstâncias que tornaram nossa vida um pouco mais difícil. Mas não fomos ótimos em julgar e decidir, então sim, é uma decepção.”

Leclerc acrescentou: “Infelizmente tudo foi contra nós, então dói em casa, mas é a vida e voltaremos mais fortes”.

