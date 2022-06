Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel foi um dos primeiros a mudar de pneus de chuva para pneus intermediários no GP de Mônaco, da Fórmula 1, no último fim de semana e a estratégia não funcionou como esperado, fazendo com que ele perdesse tempo em uma pista escorregadia e só cruzasse a linha de chegada em 11º.

No entanto, graças a penalização de Esteban Ocon por uma colisão em Lewis Hamilton, o piloto da Aston Martin subiu uma posição e conseguiu marcar um ponto.

"Tudo poderia acontecer nesta corrida, mas para mim tudo foi simples e claro", disse o alemão depois de cruzar a bandeira quadriculada. "Acrescentamos um ponto, que nunca é ruim. Estamos em Monte Carlo, onde é impossível ultrapassar, e com a chuva só há uma trajetória válida".

"Com base no nosso ritmo, acho que não podemos terminar mais alto. A primeira volta foi muito difícil, os pneus de chuva não estavam funcionando para nós, então fomos rápidos em trocá-los."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Olhando mais friamente, mudar para pneus intermediários tão rápido foi um erro, mas durante a corrida foi o passo lógico: "Fizemos um pit stop cedo porque tínhamos que tentar", explicou o tetracampeão da Red Bull.

"Olhando para trás, podemos dizer que teria sido bom ter durado mais com os pneus de chuva. Mas nosso carro estava indo muito devagar."

"Estes pneus não funcionaram nestas condições porque são demasiado duros para esta pista."

Depois de criticar os pneus da Pirelli, Vettel comparou os compostos de chuva atuais com os usados ​​na Fórmula 1 antes da chegada da Pirelli, uma avaliação que não favoreceu o fornecedor italiano.

"Lembro-me bem das corridas na chuva em 2008, como por exemplo Monza (quando o alemão conquistou sua primeira vitória na F1), ou China em 2009 e mais algumas. Acho que não é possível correr com os pneus atuais [chuva]".

Até o final da temporada de 2010, o fornecedor oficial de pneus da F1 era a Bridgestone, que foi substituída pela Pirelli em 2011 e desde então não teve concorrência na primeira divisão do automobilismo. Atualmente, o contrato da Fórmula 1 e da Pirelli vai até o final de 2024.

