F1: Red Bull confirma renovação de Pérez para 2022

Sergio Pérez seguirá com a Red Bull na Fórmula 1 por mais um ano. A equipe austríaca confirmou a renovação do mexicano nesta sexta-feira (27), pouco antes do início do segundo treino livre para o GP da Bélgica.

Pérez foi contratado pela Red Bull após o final da temporada passada, substituindo Alex Albon, que viveu um ano complicado com o carro da equipe austríaca, sem conseguir entregar os mesmos resultados de seu companheiro de equipe, Max Verstappen.

O mexicano superou ainda o alemão Nico Hulkenberg na disputa pela vaga, sendo o primeiro contratado de fora da Academia da Red Bull desde Mark Webber em 2007.

Até aqui, Pérez vive um ano com resultados fortes intercalado por provas quase irreconhecíveis. O mexicano venceu o GP do Azerbaijão após o abandono de Verstappen e o erro de Lewis Hamilton na relargada, mas teve uma etapa problemática em Silverstone. No momento ocupa a quinta posição no Mundial de Pilotos com 104 pontos, enquanto o holandês é o vice-líder com 187.

"Estou muito feliz por continuar com uma grande equipe como a Red Bull na nova era da F1, e é uma ótima oportunidade para mim. Todos começam do zero no próximo ano com o novo regulamento, então meu único objetivo é ir até o topo com a Red Bull".

"Leva tempo para se acostumar com tudo quando você se junta a uma nova equipe mas as coisas estão indo bem nesta temporada e eu realmente gosto de ser parte da família Red Bull. Estamos dando o nosso melhor para entregar resultados, então é ótimo ver que eles têm fé em mim para o futuro".

"Temos muito mais para conquistarmos juntos e temos grandes desafios pela frente neste ano, então espero terminar em alta e manter esse momento para 2022".

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que a experiência de Pérez foi vista como chave para a equipe antes da chegada do novo regulamento.

"Checo é alguém muito respeitado e sua experiência e habilidade são valiosas em nossa luta pelo Mundial de Construtores. Sua integração com a equipe foi impecável estamos impressionado por sua performance durante a primeira metade do ano, demonstrando o que é capaz de fazer em nosso carro".

A confirmação de Pérez na Red Bull em 2022 abre caminho ainda para outro anúncio já esperado, de que Pierre Gasly e Yuki Tsunoda seguirão como pilotos da AlphaTauri no próximo ano.

Helmut Marko, consultor da Red Bull, já vinha falando desde o GP da Hungria que a marca austríaca estava pronta para confirmar ambas as duplas de pilotos e que seu objetivo era manter seus pilotos como estão para o próximo ano. Mas Gasly vinha deixando claro nas últimas semanas que seu objetivo era voltar à Red Bull, equipe de onde foi rebaixado no meio de 2019.

