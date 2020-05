F1 reserva novas datas para realização de GP da Grã-Bretanha

A versão mais recente da parte europeia do calendário do campeonato mundial de F1 de 2020 deve ser anunciada na próxima segunda-feira.

Os planos de Silverstone, de ter corridas em julho, acabaram afetados devido à introdução de uma quarentena de 14 dias para chegadas ao Reino Unido a partir de 8 de junho e obrigou a F1 a construir um rede de segurança, colocando Silverstone mais tarde, com a Hungria sendo definida para julho.

Rumores cada vez mais positivos do governo do Reino Unido, incluindo as notícias de que o primeiro-ministro Boris Johnson disse a seus ministros para ajudar a fazer as corridas acontecerem, deram à organização a confiança de reservar os dias 2 e 9 de agosto para as corridas britânicas.

Em teoria, haverá uma revisão das restrições de quarentena do Reino Unido após três semanas, que seria no final de junho, mas a perspectiva de isenções extras já está em discussão. Foi apurado que a F1 está em negociações com o governo nesta semana.

Como relatado anteriormente, o chefe de Silverstone, Stuart Pringle, deixou claro que datas posteriores às originalmente discutidas são viáveis.

"Temos nossas datas originais em que estamos conversando, mas na verdade temos um certo grau de flexibilidade até agosto também", disse ele à Sky Sports F1.

O GP da Espanha adiado, que havia sido marcado para 23 de agosto em uma versão anterior do calendário, agora deve ser a seguinte das corridas de Silverstone, em 16 de agosto, como a terceira etapa de uma sequência de três fins de semana de corridas.

GPs da Bélgica e Itália ainda estão em suas respectivas datas originais, de 30 de agosto e 6 de setembro, enquanto Hockenheim fica na espera, caso outros eventos, incluindo Silverstone, não sejam concretizados..

Calendário europeu provisório da F1 em 2020 (não oficial):

5 de julho - Áustria

12 de julho - Áustria

19 de julho - Hungria

2 de agosto - Grã-Bretanha

9 de agosto - Grã-Bretanha

16 de agosto - Espanha

30 de agosto - Bélgica

6 de setembro - Itália

