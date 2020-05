Um dos maiores pilotos da história recente da Fórmula 1, Fernando Alonso tem seu retorno à categoria mais especulado do que nunca. O nome do espanhol vem sendo fortemente vinculado à Renault, que tem uma vaga em aberto para a temporada 2021.

Isso se deve à saída de Daniel Ricciardo do time francês: o australiano vai para a McLaren no ano que vem, em substituição a Carlos Sainz. Já o espanhol assumirá a vaga de Sebastian Vettel na Ferrari. A saída do alemão da escuderia, aliás, foi o pontapé da dança das cadeiras em 2020.

Nesse sentido, Alonso voltou a ser um dos focos do noticiário da F1. Será que o bicampeão voltará à categoria depois de dois anos fora do grid? É isso que o Motorsport.com discute no vídeo abaixo, com as últimas informações sobre o possível retorno do espanhol.

A volta de Alonso à Renault na temporada 2021 faz sentido? O que pesa contra a presença do piloto na equipe? E o que impulsionaria o retorno do bicampeão à F1? Assista ao debate no vídeo abaixo e deixe a sua opinião:

Confira os números do espanhol Fernando Alonso na Fórmula 1:

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

