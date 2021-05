O ex-piloto de Fórmula 1 e atual senador argentino Carlos Reutemann foi internado UTI de um hospital em Rosário, após apresentar uma piora no seu quadro de saúde.

O vice-campeão mundial da F1 em 1981 foi admitido no Sanatório Santa Fé, na Argentina, na quarta-feira (05). Na sexta-feira (07), o hospital de Santa Fé informou que a condição de Reutemann era "clinicamente estável, com parâmetros hemodinâmicos aceitáveis", mas após um novo episódio de hemorragia interna, os médicos decidiram transferir o paciente de 79 anos para a unidade de terapia intensiva de outro hospital em Rosário, cerca de 170 quilômetros de distância.

“Diante das evidências de um novo episódio de hemorragia digestiva e a conseqüente descompensação hemodinâmica do senador Carlos Reutemann, com baixa pressão arterial e piora dos parâmetros bioquímicos, decidiu-se encaminhá-lo ao Sanatório Parque da cidade de Rosário para continuar os estudos diagnósticos e um possível tratamento", disse um relatório médico no sábado.

Reutemann tem enfrentado problemas graves de saúde nos últimos anos, tendo sido diagnosticado com câncer de fígado em 2017.

O argentino foi submetido a uma cirurgia em Nova York no final daquele ano para remover um tumor e continuou lutando pela sua saúde desde então, fazendo poucas aparições públicas.

Reutemann, que completou 79 anos no mês passado, participou de 146 GPs de F1 entre 1972 e 1982.

Ele estreou na categoria máxima do automobilismo no GP da Argentina de 1972 ao lado do bicampeão mundial Graham Hill, e depois correu pelas equipes Ferrari, Williams e Lotus.

Durante seu período no esporte ele conquistou 12 vitórias, seis poles e 46 pódios. Em 1981, Reutemann ficou a um ponto do título mundial atrás de Nelson Piquet.

Após se aposentar da carreira de piloto, que também incluiu passagem pelo Campeonato Mundial de Rally, Reutemann voltou sua atenção para a política, sendo senador desde 2003.

Ele também foi governador de seu estado local de Santa Fé durante dois mandatos e um teve convite para concorrer à presidência em 2003, mas rejeitou a candidatura.

